Общественники предлагают разработать новые маршруты для авиаперевозок в Приморье

19 ноября прошло очередное заседание общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморье. Одной из главных тем совещания стало обсуждение перспектив развития внутренних авиаперевозок в регионе.

Члены общественного экспертного совета по транспортной политике региона провели осмотр трех аэродромов и восемь взлетно-посадочных полос.

Как отметил участник экспертного совета, заместитель генерального директора ОАО «Владивосток Авиа» Геннадий Белоусов, после 20 лет запустения предстоит большая работа по восстановлению аэродромов.

«Мы осмотрели аэродромы в Кавалерово, Пластуне и Арсеньеве. А также восемь посадочных площадок. По каждой вынесли замечания по доработке и отправили их в адрес администрации Приморского края. Так, например, на посадочных площадках в Кавалерово, Пластуне, Агзу, Амгу частично остались знаки, ограждения, домики для досмотра пассажиров, которые необходимо привести в нормативное состояние, провести реконструкцию взлетно-посадочных полос», - сказал он.

В ходе совещания особое внимание было уделено развитию маршрутов малой авиации. По оценкам экспертов, северные районы сегодня нуждаются в разработке новых маршрутов.

Отметим, развитие малой авиации в крае стоит на особом контроле губернатора Владимира Миклушевского.

К 2015 году планируется связать воздушным сообщением Владивосток с 25 населенными пунктами края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.