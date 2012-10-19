Срок реализации инвестпрограммы по переводу на газ Владивостокской ТЭЦ-2 перенесут на год?

Введенный в эксплуатацию в cентябре 2011 года газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» уже 15 раз ограничивал поставки газа на объекты ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), в том числе пять раз с полным прекращением поставки. Как следствие ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») предлагает перенести срок реализации инвестпрограммы по переводу на газовое топливо Владивостокской ТЭЦ-2 на год. А пока реализация крупнейшего инфраструктурного проекта в ДФО обернулась невиданными ранее для газовой отрасли проблемами.

Конечной точкой газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток являются объекты саммита АТЭС на острове Русский. Спешка в строительстве трубы была связана в том числе с планами газифицировать остров к приему зарубежных гостей.

По словам гендиректора «РАО ЭС Востока» Сергея ТОЛСТОГУЗОВА, холдинг серьезно обеспокоен проблемой образования гидратных пробок (при низкой температуре и повышенном давлении смесь газа с водяными парами переходит в твердое состояние, закупоривая трубу) на газопроводе «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», в результате чего под ограничения подпадают Владивостокские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, теплоцентраль (ТЦ) «Северная», практически все котельные и остров Русский.

«Газпром» подтвердил высокую вероятность таких ограничений и предстоящей зимой, что может привести к ЧС, так как оставшиеся работать на угле котлоагрегаты ТЭЦ-2 смогут обеспечить теплом не более четверти всех потребителей Владивостока».

По его словам, чтобы избежать зимой во Владивостоке проблем с отоплением, на ТЭЦ-2 завершается строительство мазутного резервуара на 5 тыс. кубометров, что даст станции возможность работать на этом топливе до 8 суток. Также достигнута договоренность с поставщиками топлива о приоритетности отгрузки и доставки мазута в Приморье.

Одной из причин гидратообразования назывались многочисленные отступления от проекта в процессе строительства и наладки газопровода (у газопровода два генподрядчика: «Стройгазмонтаж» и «Стройгазконсалтинг»). Другой причиной назывались недостаточный объем транспортировки и, соответственно, низкое давление в трубе.

Газовики считают, что периодически возникающие проблемы обусловлены низким потреблением газа объектами большой энергетики на участке газопровода Хабаровск-Владивосток.

«Приведу один пример, - говорит директор Хабаровского ЛПУМГ (линейное производственное управление магистральных газопроводов) ООО «Газпром трансгаз Томск» Иван БАШУНОВ. - Мощность газораспределительной станции (ГРС) во Владивостоке составляет 263 тыс. кубометров в час. Максимальная загрузка в пиковый зимний период была 70 тыс. Но это имеет короткий временной характер. Мощность газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» составляет 15 млрд кубометров газа в год. За первые 8 месяцев 2012 года в сторону Владивостока было транспортировано всего 445 млн кубометров. В данной ситуации необходимо соблюдать отбор заявленных объемов газа энергетиками и проводить комплексные мероприятия по газификации территории с целью максимальной загрузки магистрального газопровода. Одним из моментов гидратного образования является низкая скорость движения газа по трубе. Поэтому, если будет обеспечен отбор газа, в принципе, критичных, аварийных ситуаций мы иметь не будем. Ну а проблема технического характера удаляется легко - способом добавления метанола».

Министр по развитию Дальнего Востока - полпред президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ поддержал энергетиков.

«Я хочу сказать, что мы своими силами и за свои деньги построили газопровод в Хабаровск осенью 2006 года. Ни одной остановки газопровода из-за гидратных пробок не было. Падало - поднималось давление, работало - не работало, это все технологии, и они должны предусматривать эти вещи. У вас тоже. Если вы построили трубу с большим сечением и сегодня не можете обеспечить такой отбор - это нужно было учитывать. Потому что перемычка Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск рассчитана на 4,5 млрд кубометров в год. Вы трубу закладывали несколько больше, значит, нужно находить технические решения. Энергетики после перехода на газ закрыли золоотвал. Как они сейчас будут работать на угле?», - изложил свою точку зрения на ситуацию министр.

Оперативное замещение аварийным топливом на станциях приводит к незапланированным затратам для ДГК при сжигании мазута. Глава Фонда энергетического развития Сергей ПИКИН поясняет, что в европейской части страны и Сибири цена на электроэнергию формируется на оптовом рынке и генераторы, вынужденные сжигать мазут, могут закладывать его стоимость в свои цены. Но на Дальнем Востоке в энергетике сохранились регулируемые тарифы, в расчет которых заложена определенная доля мазута в топливном балансе. Если энергокомпании сжигают много резервного топлива, тариф не увеличивается, и эти расходы становятся для генерации чистым убытком.

Как следствие, энергетики, оценивающие свои убытки от нестабильных поставок газа на электростанции Приморского края в примерно полмиллиарда рублей, уже подали к поставщику газа первый иск о компенсации убытков.

«Мы подали иск к «Газпром межрегионгаз Новосибирск» о взыскании более 90 млн рублей понесенных нами убытков в связи с ограничениями поставок газа на объекты ОАО «ДГК» этой весной. Компания продолжает собирать документы для подачи исков на 400 млн убытков, понесенных ДГК в зимний период», - поясняет начальник департамента общественных коммуникаций «РАО ЭС Востока» Надежда РУКИНА.

Эксперты считают, что увеличить объемы газа, прокачиваемые по трубе, можно только за счет подключения новых объектов в Приморье и Хабаровском крае. Но здесь все зависит от позиции местных властей, которым необходимо изыскать дополнительные средства в бюджете.

Правительство Хабаровского края не выполняет обязательства по газификации населенных пунктов в рамках программы, согласованной с «Газпромом». Из полученных от потребителей средств в сумме 36 млн рублей на выполнение работ по газификации направлена только десятая часть, сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Юрий ОНОПРИЕНКО.

«Не исполнены согласованные с «Газпромом» обязательства по устройству уличных сетей и подключению домовладений в селах Осиновая речка и Красное, в городе Николаевске-на-Амуре. Не осуществляется контроль за расходованием средств, получаемых Хабаровсккрайгазом за счет применения специальной надбавки к тарифам для выполнения программы газификации», - отметил Юрий Оноприенко.

В Сахалинской области, по его словам, также не исполняются обязательства по газификации, к приемке газа не подготовлены многие домовладения и угольные котельные. Аналогичные проблемы отмечаются и в Приморье. «Такая работа недопустима», - констатировал замминистра.

В то же время, в качестве положительного примера он привел взаимодействие правительства Камчатского края и «Газпрома», которые выполнили все взаимные обязательства. «Правительство Республики Саха (Якутия) при отсутствии совместной с «Газпромом» программы газификации за 2010-2012 годы газифицировало 21 котельную, построило 174 километра сетей газораспределения, газифицировало почти 12 тыс. квартир и домовладений», - отметил Оноприенко. Как видим, при желании количество потребителей можно нарастить до требуемых показателей.

Олег КЛИМЕНКО, журнал "Дальневосточный капитал".