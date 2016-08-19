Приморье – лидер по производству меда в ДФО

Приморский край занимает первое место по производству меда среди регионов Дальневосточного Федерального округа. Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, Приморье – безусловный лидер по производству меда в ДФО.

«Его объем отличается от других субъектов в разы. Доля Приморского края составляет почти 60% от всего дальневосточного меда», – отметили специалисты.

Кроме того, по объемам произведенного меда Приморье входит в ТОП-5 в рейтинге субъектов РФ.

«К 2015 году производство меда выросло почти в пять раз – до 4,8 тысяч тонн. По этому показателю Приморье занимает четвертое место в стране», – добавили они.

По мнению специалистов в области пчеловодства, у региона есть все условия для увеличения количества пчелосемей и объемов производства меда.

Отметим, реализация меда осуществляется населению Приморского края, часть продукции реализуется в другие регионы. С 2015 года резко возрос экспорт меда в страны Восточной Азии, в основном в КНР.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко отмечал, что сейчас ряд традиционных европейских продуктов появляется на прилавках Китая. Азиатские соседи все больше проявляют интерес к приморским молочным продуктам, меду.

Напомним, уже завтра, 20 августа, в поселке Анучино пройдет Приморский фестиваль меда. Гостям мероприятия представят десятки различных сортов любимого приморского лакомства. У всех желающих будет возможность продегустировать и приобрести понравившийся мед.