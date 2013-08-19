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В Приморье снизились объемы перевозки рыбы, угля, лесных и строительных грузов
В Приморье снизились объемы перевозки рыбы, угля, лесных и строительных грузов.
В Приморском каре в январе-июле 2013 года транспортом организаций всех видов деятельности перевезено 31,3 млн тонн грузов, на 6% больше соответствующего периода прошлого года.
Рост перевозок наблюдался на автомобильном (на 10%) и морском транспорте (на 3%), снижение - на воздушном (на 12%) и железнодорожном транспорте (на 2%).
На железнодорожном транспорте увеличились объемы погрузки цемента и зерновых грузов. Снизились объемы перевозки рыбы, угля, лесных и строительных грузов.
На воздушном транспорте объем перевозок грузов в международном сообщении снизился в 1,3 раза, в межрегиональном - на 10%. Морским транспортом в заграничном плавании перевезено грузов в 1,2 раза больше, чем в январе-июле 2012 года, в каботажном – на 3% меньше.
За январь-июль 2013 года перевезено 66 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем в январе-июле 2012 года. Выросли перевозки пассажиров воздушным транспортом (на 0,6%). Снизились перевозки пассажиров на морском (в 4,7 раза), городском электрическом и железнодорожном транспорте (на 6%).
Городскими автобусами выполнено 2136 тыс. рейсов, пригородными – 272 тыс. рейсов. Регулярность движения городских автобусов составила 88%, пригородных – 93%.
Объем услуг связи, оказанных в январе-июле 2013 года, составил 13,3 млрд рублей, в том числе населению – 8 млрд рублей. По сравнению с январем-июлем 2012 года объем услуг связи вырос на 2%, населению – на 0,4%, сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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все кто хотел и смог улететь, улетели в один конец, а теперь разговаривают по телефонам с теми, кто еще этого не сделал