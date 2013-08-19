Праздник "Фестиваль молока" впервые пройдет в Приморье

5-6 сентября 2013 года на центральной площади Владивостока пройдет XVII специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» и тематический праздник «Фестиваль молока».



Крупнейшие приморские предприятия - производители молока и молочной продукции, представят на празднике лучшие образцы своих продуктов, проведут дегустации и презентации. Также будут организованы интерактивные площадки, конкурсы и викторины. Гостей праздника ждет насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов и профессиональных артистов Приморья.



Праздник «Фестиваль молока» впервые проходит в Приморье в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов. Одна из целей праздника – пропаганда здорового образа жизни и правильного питания.



Выставку и фестиваль проводит департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края при содействии администрации Владивостока.



Производители сельскохозяйственной и пищевой продукции из Владивостока, Арсеньева, Артема, Большого камня, Уссурийска привезут на выставку-ярмарку весь спектр продуктов питания: большой ассортимент мясных, молочных, рыбных, хлебобулочных, кондитерских изделий, сельскохозяйственную продукцию.



Также в рамках выставки-ярмарки состоится традиционный профессиональный конкурс «Гран-при». Продукты, представленные на конкурс, будут оцениваться по нескольким критериям. Среди них – соответствие пищевым стандартам, качество, оригинальная упаковка, ценовая доступность.



Представительство южнокорейской провинции Канвондо и Хоккайдское информационно-аналитическое агентство также представят широкий спектр зарубежных продовольственных товаров, проведут дегустации, расскажут об уникальности их продукции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.