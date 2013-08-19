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Праздник "Фестиваль молока" впервые пройдет в Приморье

19 Августа 2013, 12:31 | Приморье

5-6 сентября 2013 года на центральной площади Владивостока пройдет XVII специализированная  выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» и тематический праздник «Фестиваль молока».

Крупнейшие приморские предприятия - производители молока и молочной продукции, представят на празднике лучшие образцы своих продуктов, проведут дегустации и презентации. Также будут организованы интерактивные площадки, конкурсы и викторины. Гостей праздника ждет насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов и профессиональных артистов Приморья.  

Праздник «Фестиваль молока» впервые проходит в Приморье в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов. Одна из целей праздника – пропаганда здорового образа жизни и правильного питания.

Выставку и фестиваль проводит департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края при содействии администрации Владивостока.

Производители сельскохозяйственной и пищевой продукции из Владивостока, Арсеньева, Артема, Большого камня, Уссурийска привезут на выставку-ярмарку весь спектр продуктов питания: большой ассортимент мясных, молочных, рыбных, хлебобулочных, кондитерских изделий, сельскохозяйственную продукцию.

Также в рамках выставки-ярмарки состоится традиционный профессиональный конкурс «Гран-при». Продукты, представленные на конкурс, будут оцениваться по нескольким критериям. Среди них – соответствие пищевым стандартам, качество, оригинальная упаковка, ценовая доступность.

Представительство южнокорейской провинции Канвондо и Хоккайдское информационно-аналитическое агентство также представят широкий спектр зарубежных продовольственных товаров, проведут дегустации, расскажут об уникальности их продукции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: сельское хозяйство  выставка  сделано в приморье 



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Комментарии

  • Псевдоним14:58, 19.08.2013#

    А парное молоко будет?

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