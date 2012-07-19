Малочисленным народам Приморья умерили «лососевые аппетиты»

Депутаты Законодательного собрания Приморья решили подробнее изучить ситуацию, связанную с обращением Союза малочисленных народов края о внесении изменений в 166-й федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Предложение Союза состоит в том, чтобы установить в законе единую норму обеспечения собственных потребностей (личного потребления) для представителей коренных малочисленных народов: по 50 кг лососей и 50 кг белорыбицы на члена семьи в год.

Однако, как отметила заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию парламента Приморского края Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, «в действительности, вопрос непростой. Мы изучили ситуацию с численностью малочисленных народов в 5 муниципальных образования края, где они традиционно проживают. По нашим расчетам, получается, что запрашиваемое Союзом общее количество лососевых значительно превышает те квоты, которые определяют для вылова в реках Приморья ученые ТИНРО».

Татьяна Заболотная предложила собраться вместе депутатам, ученым и представителям малочисленных народов Приморья, чтобы проработать возможности изменений в федеральном законе.

«Золотой Рог».