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Детей в летних лагерях Приморья будут кормить продуктами местного производства
Детей в летних лагерях Приморья будут кормить продуктами местного производства
Во время летней оздоровительной кампании школьников в приморских лагерях будут кормить сельскохозяйственной продукцией местного производства. Такую задачу поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Об этом глава региона рассказал в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».
Департамент сельского хозяйства завершил разработку критериев, по которым та или иная продукция может получить бренд «Произведено в Приморье». Эти параметры будут обнародованы в ближайшее время.
По словам Владимира Миклушевского, одним из первых шагов по применению бренда «Произведено в Приморье» станет предстоящая летняя оздоровительная кампания в Приморских детских лагерях.
«Я поручил департаменту сельского хозяйства, чтобы питание в детских лагерях – молоко, мед и овощи – были от приморских производителей. Во-первых, это экологически чистые продукты, что является важным вкладом в оздоровление детей. Во-вторых, это подспорье нашему бизнесу, особенно малому, который производит эти продукты питания», - подчеркнул глава региона.
Отметим, по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского бренд «Произведено в Приморье» включен в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного производства края.
1 апреля стартовал конкурс на создание логотипа «Произведено в Приморье» для размещения на продуктах питания местных товаропроизводителей.
Напомним, передача «Владимир Миклушевский. Блиц» выходит на телеканале Россия-1 каждые две недели, по субботам.
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