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В Приморье снизилась цена на яйца, масло, гречку и яблоки

19 Мая 2014, 18:10 | Приморье

Индекс стоимости минимального набора продуктов питания в Приморском крае в марте 2014 года  составил 103,35 процента, что ниже, чем в Хабаровском крае (108,18 процента).

В среднем по Дальневосточному федеральному округу индекс составил 105,27 процента, а по Российской Федерации  - 107,69 процента.

Как сообщили в департаменте лицензировании и торговли Приморского края, стоимость продовольственного набора из 33 наименований в апреле 2014 года составляет 4 295 рублей, рост к предыдущему месяцу - 0,6 процента.

За последний месяц произошло снижение цен на ряд социально-значимых продовольственных товаров: хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сорта, крупу гречневую-ядрицу, масло подсолнечное, яйцо куриное, яблоки. Цены снизились от 0,11 рубля до 0,53 рубля за 1 килограмм.

Без изменения остались цены на муку пшеничную, маргарин.

В Приморье проводится большая работа в сфере ценообразования на социально-значимые продукты и товары. Так, на территории края работают 435 магазинов и отделов социальной направленности, где основные виды продовольственных товаров реализуются с минимальной торговой надбавкой 5 – 15 процентов.

Регулярно проводятся ярмарки и выставки-продажи, на которых населению реализуется широкий ассортимент продуктов питания по ценам производителей и оптовых организаций. За прошедший месяц проведено более 150 таких мероприятий, где продукция реализовывалась на 15-20 процентов ниже средних по региону.

Также приморские производители овощной продукции, молока и молочной продукции, мяса птицы, мясных и колбасных изделий периодически проводят акции с предоставлением существенных скидок на свою продукцию в розничной торговой сети.

Напомним, проблему высоких цен на продукты в Приморье Губернатор края Владимир Миклушевский озвучил почти сразу после вступления в должность.

«Нам необходимо продумать меры по снижению себестоимости и  увеличению объема пищевого производства в регионе, ведь приморцам нравится продукция местных производителей», - заявил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  продовольствие  хлеб  продукты  статистика  яйца  торговля  итоги 



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