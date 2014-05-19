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В Приморье снизилась цена на яйца, масло, гречку и яблоки
Индекс стоимости минимального набора продуктов питания в Приморском крае в марте 2014 года составил 103,35 процента, что ниже, чем в Хабаровском крае (108,18 процента).
В среднем по Дальневосточному федеральному округу индекс составил 105,27 процента, а по Российской Федерации - 107,69 процента.
Как сообщили в департаменте лицензировании и торговли Приморского края, стоимость продовольственного набора из 33 наименований в апреле 2014 года составляет 4 295 рублей, рост к предыдущему месяцу - 0,6 процента.
За последний месяц произошло снижение цен на ряд социально-значимых продовольственных товаров: хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сорта, крупу гречневую-ядрицу, масло подсолнечное, яйцо куриное, яблоки. Цены снизились от 0,11 рубля до 0,53 рубля за 1 килограмм.
Без изменения остались цены на муку пшеничную, маргарин.
В Приморье проводится большая работа в сфере ценообразования на социально-значимые продукты и товары. Так, на территории края работают 435 магазинов и отделов социальной направленности, где основные виды продовольственных товаров реализуются с минимальной торговой надбавкой 5 – 15 процентов.
Регулярно проводятся ярмарки и выставки-продажи, на которых населению реализуется широкий ассортимент продуктов питания по ценам производителей и оптовых организаций. За прошедший месяц проведено более 150 таких мероприятий, где продукция реализовывалась на 15-20 процентов ниже средних по региону.
Также приморские производители овощной продукции, молока и молочной продукции, мяса птицы, мясных и колбасных изделий периодически проводят акции с предоставлением существенных скидок на свою продукцию в розничной торговой сети.
Напомним, проблему высоких цен на продукты в Приморье Губернатор края Владимир Миклушевский озвучил почти сразу после вступления в должность.
«Нам необходимо продумать меры по снижению себестоимости и увеличению объема пищевого производства в регионе, ведь приморцам нравится продукция местных производителей», - заявил Владимир Миклушевский.
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