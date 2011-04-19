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Ученые, студенты и аспиранты региона соберутся в Дальрыбвтузе

19 Апреля 2011, 11:02 | Приморье

В апреле-мае 2011 г. на базе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета пройдет ряд научно-технических и практических конференций.

Проведение конференций в университете - это традиционная форма привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности, расширения научного кругозора, привития исследовательских навыков и стремления к творческому использованию знаний в процессе будущей профессиональной деятельности.

Темы, представленные в каждой из конференций, - актуальны и своевременны для развития Дальневосточного региона.

20-21 апреля 2011 г. в ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» на базе института экономики и управления пройдет Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы и перспективы развития Дальневосточного региона России: экономика, политика, управление».

12-13 мая 2011 г. «Дальрыбвтуз» приглашает на Всероссийскую научно-техническую конференцию «Современные тенденции разработки, проектирования и эксплуатации пищевого оборудования», 17-18 мая - на международную научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы развития судоходства в Дальневосточном регионе», а 19-20 мая – на Региональную научно-практическую конференцию «Экономические и управленческие аспекты развития рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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