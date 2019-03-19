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"Русагро" получила десятки миллионов рублей за уничтоженных свиней в Приморье

19 Марта 2019, 09:28 | Приморье

Все животные были племенными, завезенными из Дании в 2018 году

Cтраховая компания «АльфаСтрахование» выплатила компании «Русагро» страховое возмещение в размере 64,7 млн рублей в связи с необходимостью уничтожения поголовья свиней на племенной свиноферме «Русагро-Приморье» в Михайловском районе. Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», администрация Приморского края 14 марта отменила карантин, введенный по факту вспышки ящура на племенной свиноферме ООО «Русагро-Приморье».

Вспышка ящура на свиноферме «Русагро-Приморье» в Григорьевском сельском поселении произошла 11 января 2019 года, что было подтверждено исследованием ветеринарной лаборатории. Территория фермы была объявлена администрацией Приморского края эпизоотическим очагом, 17-18 января все находящееся в эпизоотическом очаге поголовье свиней (481 животное) было уничтожено под контролем специалистов государственной ветеринарной службы. Все умерщвленные животные были племенными, завезенными из Дании в 2018 году.

«Русагро» провела все необходимые мероприятия по локализации очага инфекции. После получения документов, подтверждающих сумму понесенного компанией в результате уничтожения животных ущерба, 28 февраля СК «АльфаСтрахование» выплатила страховое возмещение в размере страховой суммы - 64,7 млн рублей.

Ящур - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. В группе риска в основном находятся коровы, свиньи, овцы и козы подвержены меньше. Протекает очень болезненно и долго. Переносчиками вируса являются неодомашненные парнокопытные и скот на ферме. Болезнь легко передается человеку во время ухода за зараженным обитателем фермы или при употреблении в пищу зараженной продукции.

Досье газеты «Золотой Рог»

Группа «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (5,3%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, девять сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 665 тыс. га земли. Основным владельцем холдинга является семья его основателя - Вадима МОШКОВИЧА, владеющая 71,9% капитала. Генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ владеет 7,3%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сельское хозяйство  свиноферма  страхование  карантин  приморье  "русагро"  ящур  риски 



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Комментарии

  • Гоцман14:54, 19.03.2019#

    481 свинья весом 100 кг по 500 руб. за кг набирается 240000000 руб. Если страховка 647000000 то получается что каждая свинья весила не менее 250 кг. Нормально.

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