В Приморье появятся еще две мини-ТЭЦ японского производства

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и японские компании Kawasaki Heavy и Sojitz в рамках VI Российско-Японского инвестиционного форума в Токио подписали два соглашения о строительстве двух мини-ТЭЦ в Артеме и Владивостоке.

Российский энергохолдинг выступит оператором проектов на всех стадиях, от обоснования инвестиций до получения разрешительной документации.

Японские корпорации окажут содействие в поиске финансирования проектов, а также выражают готовность поставить необходимое оборудование для станций в случае победы в открытых конкурсных процедурах.

Ожидается, что первые очереди станций могут заработать уже в 2015 году.

На начальном этапе электрическая мощность каждой станции составит 22 МВт, тепловая - 28 Гкал/ч, с возможностью их дальнейшего увеличения для покрытия перспективных нагрузок. Эти решения помогут не только заменить неэффективные городские котельные, но и создать дополнительный объем электрической и тепловой мощности для развития жилых зон юга Приморья, говорится в сообщении "РАО ЭС Востока".

Напомним, что обе японские компании принимали участие в поставке газотурбинных установок для мини-ТЭЦ "Центральная" и "Океанариум", которые были построены ОАО "ДВЭУК" в рамках создания энергетического кластера на острове Русский во Владивостоке. Основными потребителями этих станций сейчас выступают ДВФУ и НОК "Приморский океанариум".

"РАО ЭС Востока" управляет электроэнергетикой Дальнего Востока и входит в состав ОАО "РусГидро".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.