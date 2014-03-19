www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

Зерновой терминал в Приморье будут строить с японской помощью

19 Марта 2014, 17:09 | Приморье

Группа "Сумма" нашла в Японии партнера по строительству зернового терминала в Хасанском районе.

Транспортная группа FESCO, "Объединенная зерновая компания" (совладельцами обоих является группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА) и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в области увеличения объемов экспорта зерна из портов Дальневосточного региона РФ,

Меморандум был подписан 19 марта в Токио в рамках VI Российско-Японского инвестиционного форума.

"В соответствии с соглашением, ожидается, что на первом этапе реализации проекта объемы экспорта зерна из Дальнего Востока составят до 100 тыс. тонн. В дальнейшем объемы экспорта зерна могут быть увеличены до 5 млн тонн", - говорится в сообщении группы "Сумма".

Поставки зерна будут осуществляться в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань и другие страны Юго-Восточной Азии.

Marubeni является одной из лидирующих универсальных трейдинговых компаний Японии (так называемые "сого сёся"), занимается преимущественно торговлей металлами и другим сырьем, а также продуктами питания.

Ранее сообщалось, что "Объединенная зерновая компания" планирует строительство зернового терминала в Приморье (пос. Зарубино, бухта Троица, Хасанский район). Компания планирует реализовать этот проект в два этапа - с 2014 по 2018 годы и с 2018 по 2020 годы. Мощность терминала к 2020 году составит 10 млн тонн в год.

Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат ОАО "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: зерно  fesco  терминал  группа "сумма" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru