Зерновой терминал в Приморье будут строить с японской помощью

Группа "Сумма" нашла в Японии партнера по строительству зернового терминала в Хасанском районе.

Транспортная группа FESCO, "Объединенная зерновая компания" (совладельцами обоих является группа "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА) и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в области увеличения объемов экспорта зерна из портов Дальневосточного региона РФ,

Меморандум был подписан 19 марта в Токио в рамках VI Российско-Японского инвестиционного форума.

"В соответствии с соглашением, ожидается, что на первом этапе реализации проекта объемы экспорта зерна из Дальнего Востока составят до 100 тыс. тонн. В дальнейшем объемы экспорта зерна могут быть увеличены до 5 млн тонн", - говорится в сообщении группы "Сумма".

Поставки зерна будут осуществляться в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань и другие страны Юго-Восточной Азии.

Marubeni является одной из лидирующих универсальных трейдинговых компаний Японии (так называемые "сого сёся"), занимается преимущественно торговлей металлами и другим сырьем, а также продуктами питания.

Ранее сообщалось, что "Объединенная зерновая компания" планирует строительство зернового терминала в Приморье (пос. Зарубино, бухта Троица, Хасанский район). Компания планирует реализовать этот проект в два этапа - с 2014 по 2018 годы и с 2018 по 2020 годы. Мощность терминала к 2020 году составит 10 млн тонн в год.

Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат ОАО "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.