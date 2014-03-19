В Приморье "Роснефть" планирует построить еще 12 автозаправочных комплексов

В том числе семь новых комплексов появятся во Владивостоке, два - в поселке Новый.

ООО "РН-Востокнефтепродукт" (сбытовая структура НК "Роснефть" в ДФО) объявило открытый запрос предложение на оформление разрешительных документов на земельные участки для строительства 12 автозаправочных комплексов (АЗК) в Приморском крае.

На сайте НК "Роснефть" размещена информация, что в Приморье ООО "РН-Востокнефтепродукт" принадлежит 25 автозаправочных комплексов/cтанций.

7 новых АЗК планируется разместить во Владивостоке: Сахарный Ключ, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Выселковая, ул. Фадеева, ул. Катерная, район Снеговая падь, автодорога Океанская – бухта Лазурная. Еще одна АЗК разместится во Врангеле, две – в поселке Новый (напротив друг друга), одна – на 532 км трассы "Уссури", одна – под Уссурийском (Промпарк "Минеральный").

Согласно документации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена закупки составляет 7 млн 997,822 тыс. рублей.

Общая площадь объектов – около 6,9 га.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 марта включительно, подведение итогов назначено на 4 апреля.

ООО "РН-Востокнефтепродукт" осуществляет оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами в Дальневосточном федеральном округе. Общество управляет сетью автозаправочных станций в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.