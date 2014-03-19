В апреле начнется бетонирование оснований конвейера "Терминала Астафьева"

Завершается разработка проекта и идет подбор подрядчика для монтажа конвейерной линии закрытого типа «Терминала Астафьева». По информации департамента промышленности и транспорта Приморского края, ориентировочно, бетонирование оснований начнется в конце апреля этого года.

Конвейерная линия закрытого типа позволит не только резко увеличить перегрузку угля, но и окажет значительный положительный эффект на экологическую обстановку. Конвейер собран в Южной Корее по специальному проекту. Его производительность составит 1 500 тонн угля в час. Конвейерная линия будет протянута по всему периметру предприятия и позволит перегружать уголь со складов хранения на причал для погрузки на суда.

ZRPRESS.RU, Владивосток.