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В апреле начнется бетонирование оснований конвейера "Терминала Астафьева"
Завершается разработка проекта и идет подбор подрядчика для монтажа конвейерной линии закрытого типа «Терминала Астафьева». По информации департамента промышленности и транспорта Приморского края, ориентировочно, бетонирование оснований начнется в конце апреля этого года.
Конвейерная линия закрытого типа позволит не только резко увеличить перегрузку угля, но и окажет значительный положительный эффект на экологическую обстановку. Конвейер собран в Южной Корее по специальному проекту. Его производительность составит 1 500 тонн угля в час. Конвейерная линия будет протянута по всему периметру предприятия и позволит перегружать уголь со складов хранения на причал для погрузки на суда.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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