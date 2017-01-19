Администрированием страховых взносов вновь займется налоговая инспекция

Отчеты за страховые взносы работодатели и бизнесмены Приморья за первый квартал нынешнего года должны направлять уже в налоговую инспекцию по своему месту учёта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам. Об этом напоминает отделение ПФР по Приморскому краю всем работодателям. Вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование регулируются главой 34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Отчетность (расчет РСВ-1) за 2016 год предоставляется в органы ПФР, в дальнейшем, начиная с 1 квартала 2017 года, отчетность предоставляется в налоговые органы по месту учета плательщика.

Несмотря на изменение администратора страховых взносов, порядок их исчисления и уплаты практически не изменился (сохранены тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, порядок определения объекта, базы для исчисления страховых взносов).

Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число месяца, следующего за отчетным.

С 1 января 2017 года страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование уплачиваются по реквизитам налогового органа по кодам бюджетной классификации с главой 182. Это относится и к перечислению страховых взносов за декабрь 2016 года, перечисляемых в 2017 году.

Как заметила Лидия СМЫЧЕНЕКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, сопоставительная таблица видов доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов на 2017 год, по отношению к применяемым в 2016 году, расположена на сайте ФНС http://www.nalog.ru, раздел Налогообложение в РФ, подраздел Страховые взносы 2017.

Кроме того, сопоставительную таблицу, предоставленную Федеральной Налоговой Службой, можно посмотреть на сайте ПФР http://www.pfrf.ru в разделе Страхователям, Работодателям, подраздел Взаимодействие с ПФР с 1 января 2017 года.

Данные таблицы можно посмотреть на сайте самостоятельно, либо обратиться за разъяснениями в налоговые инспекции по месту учета плательщика. Адреса и телефоны налоговых инспекций можно посмотреть на сайте ФНС http://www.nalog.ru, раздел «Контакты и обращения».