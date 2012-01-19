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Приморское УФАС России зафиксировало снижение цен на сахар
ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ZRPRESS. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю продолжает ежеквартальный мониторинг агропродовольственных рынков на территории Приморского края.
По данным мониторинга, средние отпускные цены производителей хлеба на хлеб пшеничный, хлеб ржаной в IV квартале 2011 г. повысились на 1% к уровню цен третьего квартала 2011 г. и составили соответственно 39,9 руб. и 47,7руб. за 1 кг. Средняя отпускная цена производителей на молоко жирностью 2,5% повысилась на 4% и составила 42,6 руб. за 1литр. Средняя розничная цена молока жирностью 2,5% осталась без изменения - 54,4 руб. за литр, на масло подсолнечное средняя розничная цена снизилась на 1,8% - 75,5 руб. за 1 литр.
Средняя отпускная цена на муку (1 сорт и ржаная) в четвёртом квартале 2011 года снизилась на 1,6 % к уровню цены третьего квартала 2011 года и составила 12 258 руб. за 1 тонну. Средняя закупочная цена на муку (1 сорт и ржаная) - снизилась на 1,8 % (10 813 руб. за 1 тонну).
Средняя отпускная цена производителя (ООО «Приморский сахар») сахара-песка за исследуемый период снизилась на 15% процентов к уровню предыдущего квартала и составила 28,0 руб. за 1 кг. Розничная цена сахара-песка снизилась на 8% - 41,1 руб. за 1кг.
По оценкам участников рынка в ближайшее время ожидается: стагнация розничных цен на хлеб, масло подсолнечное с возможными незначительными колебаниями; незначительный сезонный рост розничных цен на питьевое молоко; снижение розничных цен на сахар, обусловленное увеличением сбора сахарной свёклы и производством сахара.
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