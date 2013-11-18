Через неделю на Дальнем Востоке начнется промысел камчатского краба

С 22 ноября начнется промысел камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Об этом сегодня, 15 ноября на совещании в администрации Приморского края заявил директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Александр Передня.

Участники совещания обсуждали организацию предприятиями края промысла камчатского краба в промысловых районах Западной Камчатки, который был под запретом с 2008 года.

Запрет на промысел краба камчатского в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах отменен приказом Росрыболовства, который вступает в силу с 22 ноября текущего года.

«Квоты на добычу камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах имеют десять предприятий Приморья. Общий объем квот добычи составляет 1132 тонны. На промысел выйдут 11 рыбодобывающих судов», - сообщил Александр Передня.

Сейчас предприятиям необходимо подготовиться к крабовой путине.

«Главное сейчас оперативно организовать работу по оформлению разрешений на добычу и внесение изменений в уже оформленные документы, ведь до конца промысла осталось чуть больше месяца», - отметил Александр Передня.

По его словам, руководство края заинтересовано в том, чтобы квоты на вылов краба в полном объеме освоили именно приморские предприятия.

«Мы рассчитали примерный объем товарной продукции, которую можно получить из этого объекта промысла, он составит около трехсот миллионов рублей , часть налогов от промысла этого высокорентабельного продукта будут направлены в бюджет Приморского края», - рассказал Александр Передня.

ZRPRESS.RU, Владивосток.