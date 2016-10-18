Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Значительная часть экспортного угля в Китай, Корею и Японию идет через порты Приморья
Крупнейший российский производитель угля АО «СУЭК», владеющее АО «Приморскуголь» в Приморском крае, произвел за 9 месяцев 2016 года 78,9 млн тонн угля, что на 15% больше аналогичного периода 2015 года, сообщила компания.
Объем продаж составил 74,1 млн тонн (+5%). На внутреннем рынке компания сохранила их на уровне девяти месяцев прошлого года - в размере 36,1 млн тонн, из которых 29,2 млн тонн были направлены на российские электростанции.
За рубеж СУЭК продала 38 млн тонн угля, что на 10% больше уровня января-сентября 2015 года. Основными рынками сбыта являлись Китай, Южная Корея, Япония, Нидерланды, Тайвань, Индия и Германия.
Отметим, что экспортные поставки в АТР СУЭК ведет в основном через принадлежащий ему терминал «Дальтрансуголь» в порту Ванино Хабаровского края, а также через ряд портов в Приморье, в том числе через «Восточный порт».
Досье «Золотого Рога»: В 2015 году СУЭК нарастил экспорт на 3%, до 46,9 млн тонн угля, в том числе на азиатские рынки - на 5%, до 27,7 млн тонн. В 2016 г компания планирует укрепить позиции на «премиальных» рынках (Япония, Корея, Тайвань), а также нарастить прямые продажи за счет развития дистрибьюторской сети в Китае и Польше. В группу СУЭК входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок. Основной акционер - Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО. Контроль над АО «Приморскуголь» СУЭК осуществляет через кипрскую SUEK Ltd.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
- В Дальневосточном бассейне завершился промысел иваси
- Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае
- Предприятия аквакультуры в Приморье увеличили объемы выращенной продукции – гребешка и трепанга
- ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино
- Приморские спекулянты даже не стали дожидаться окончания тайфуна
- Приморье – лидер по производству меда в ДФО
- В Приморье привезли и установили два суперкрана
- Росстат проинспектировал проведение сельхозпереписи в Приморье
- В Приморье снизилась стоимость потребительской корзины
Новости раздела
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
- В Дальневосточном бассейне завершился промысел иваси
- За 9 месяцев Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан
- Овощи, гречка и молоко подешевели в Приморье
- Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае
- Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре
- Предприятия аквакультуры в Приморье увеличили объемы выращенной продукции – гребешка и трепанга
- ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино
- "Востоку" оздоровиться не удалось
- Квартирная мотивация
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Неправильный мед
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты