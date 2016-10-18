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СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР

18 Октября 2016, 07:10 | Приморье

Значительная часть экспортного угля в Китай, Корею и Японию идет через порты Приморья

Крупнейший российский производитель угля АО «СУЭК», владеющее АО «Приморскуголь» в Приморском крае, произвел за 9 месяцев 2016 года 78,9 млн тонн угля, что на 15% больше аналогичного периода 2015 года, сообщила компания.

Объем продаж составил 74,1 млн тонн (+5%). На внутреннем рынке компания сохранила их на уровне девяти месяцев прошлого года - в размере 36,1 млн тонн, из которых 29,2 млн тонн были направлены на российские электростанции.

За рубеж СУЭК продала 38 млн тонн угля, что на 10% больше уровня января-сентября 2015 года. Основными рынками сбыта являлись Китай, Южная Корея, Япония, Нидерланды, Тайвань, Индия и Германия.

Отметим, что экспортные поставки в АТР СУЭК ведет в основном через принадлежащий ему терминал «Дальтрансуголь» в порту Ванино Хабаровского края, а также через ряд портов в Приморье, в том числе через «Восточный порт».

Досье «Золотого Рога»: В 2015 году СУЭК нарастил экспорт на 3%, до 46,9 млн тонн угля, в том числе на азиатские рынки - на 5%, до 27,7 млн тонн. В 2016 г компания планирует укрепить позиции на «премиальных» рынках (Япония, Корея, Тайвань), а также нарастить прямые продажи за счет развития дистрибьюторской сети в Китае и Польше. В группу СУЭК входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок. Основной акционер - Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО. Контроль над АО «Приморскуголь» СУЭК осуществляет через кипрскую SUEK Ltd.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: СУЭК  порты  уголь  "приморскуголь" 



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