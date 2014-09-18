Приморцы не жалеют денег на свои автомобили

50 процентов расходов по платным услугам жителей Приморья приходится на обслуживание авто

В январе-августе 2014 года населению края оказано платных услуг на 89.6 млрд. рублей, 99.5% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает Приморскстат.

На их оплату приморцы тратят значительную сумму, которая составляет 31% всех потребительских расходов. При этом 35% этих расходов уходит на транспорт, 28% - на оплату жилищно-коммунальных услуг, 12% - на связь, 6% - на медицину и 4% - на услуги образования.

Объем бытовых услуг занимает в общем объеме платных 7%. С начала года их было оказано на 5% больше, чем в январе-августе 2013 года.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (50%), услуги парикмахерских (11%), ремонт и строительство жилья и других построек (8%), услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, пошив и вязание трикотажных изде-лий (по 4%).

На долю физических лиц приходилось более 52% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.

ZRPRESS.RU, Владивосток.