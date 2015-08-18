"Дальморепродукт" ловит рыбу для Сингапура

Старейшее предприятие рыбохозяйственной отрасли Приморского края "Дальморепродукт" в 2014 году сократило вылов и чистую прибыль, освоив при этом выделенные квоты на 99,8%. Компания отмечает, что ухудшение показателей вызвано сокращением квот и неблагоприятной промысловой обстановкой в некоторых районах. Отметим, что прошлый год стал первым для компании после прекращения процедуры банкротства, тянувшейся с 2002 года. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Акционеры "Дальморепродукта" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2014 год, а чистую прибыль распределить следующим образом: 95% - на погашение убытков прошлых лет (119,947 млн рублей), 5% - на формирование резервного фонда (6,120 млн рублей).

Досье "ЗР"

"Дальморепродукт" в этом году отмечает 85-летие. В настоящее время 72,67% акций ОАО "Холдинговая компания "Дальморепродукт" принадлежит сингапурской компании "DVS-R Pte. Ltd", 59,68% которой принадлежит бывшему гендиректору "Дальморепродукта" Дмитрию ДРЕМЛЮГЕ. Предыдущим собственником контрольного пакета был все тот же Дмитрий Дремлюга (43,29% - прямое владение, 29,39% - через ООО Группа компаний "Дальморепродукт", директором и единственным владельцем которого являлся Дмитрий Дремлюга.

В октябре 2014 года собственный рыбопромысловый флот "Дальморепродукта" пополнился двумя крупнотоннажными судами. Компания приобрела в собственность РТМС ("рыболовный траулер морозильный - супер", - Прим. авт.) "Новоельня" и "Новоульяновск", которые ранее работали в составе ХК "Дальморепродукт" по договору фрахтования судна на условиях бербоут-чартера. Итого в настоящее время флот компании включает в себя одну плавбазу, два большых морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и 6 среднетоннажных рефрижераторных сейнеров-траулеров (СТР) проекта 503.

"Дальморепродукту" на 2014 год было выделено 98 тыс. 083,216 тонн квот, включая 33 тыс. 498,7 тонн объектов не ОДУ (общие допустимые уловы). Годом ранее объем квот составлял 104 тыс. 693,843 тыс. тонн, включая 40,269 тыс. тонн не ОДУ.

"К сожалению, сложившаяся промысловая обстановка, конъюнктура рынка и возросшие расходы на эксплуатацию флота не позволили достичь более высоких результатов прошлого года. Однако эффективность освоения квот сохраняется на достойном уровне", - говорится в обращении гендиректора ОАО "ХК "Дальморепродукт" Дениса ДРЕМЛЮГИ.

В итоге выделенные квоты на 2014 год в количестве 64,6 тыс. тонн компания освоила на 99,8%. Всего в 2014 году "Дальморепродуктом" добыта 82,1 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 6,4% ниже показателей 2013 года.

В общем объеме вылова рыбохозяйственных предприятий Приморья в 2014 году на "Дальморепродукт" приходится 10,5%: по вылову минтая - 10,5%; - по вылову сельди - 17,1%; по вылову сайры - 27,7 %.

Основными объектами вылова в 2014 году были минтай (добыто 51,6 тыс. тонн), сельдь (23,1 тыс. тонн) и сайра (7,1 тыс. тонн).

В материалах "Дальморепродукта" поясняется, что на деятельность компании в 2014 году отрицательно повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Так, в сравнении с 2013 годом квоты на вылов минтая сократились на 681 тонну, или на 1,3%. Промысел сельди в Западно-Камчатской подзоне 22 апреля был досрочно прекращен, в результате чего вылов сельди снизился на 39,1%. На производственной деятельности компании также отрицательно сказалась неблагоприятная промысловая обстановка из-за неподходов горбуши в районы Западной Камчатки и Южных Курил. "В Южно-Курильском районе в 2014 году сложился самый низкий уровень добычи лососевых за последние 20 лет. Практически работа перерабатывающего флота на лососевых не состоялась", - поясняет компания.

В Южно-Курильском районе на промысле сайры 30% промыслового времени судов среднетоннажного флота составили непроизводительные простои из-за неблагоприятной гидрометеорологической обстановки, из-за чего промысловый флот был снят с промысла в середине ноября.

Выпуск продукции в 2014 году сократился на 7,1%, до 76,202 тыс. тонн. В том числе выпуск мороженой пищевой продукции снизился к уровню 2013 года на 11% и составил 55,392 тыс. тонн. Вместе с тем выпуск консервов в натуральном выражении вырос к показателям 2013 года на 11,3%, до 17,458 тыс. туб.

Стоит отметить, что в отличие от 2013 года в 2014 году "Дальморепродукт" добыл 10 тыс. тонн камчатского краба.

На экспорт "Дальморепродукт" в 2014 году поставил 39,4 тыс.тонн продукции, что на 15,1% меньше чем в 2013 году.

Среднесписочная численность ОАО ХК "Дальморепродукт" за 2014 год составила 846 человек, в том числе 790 человек работников. Среднемесячная заработная работников выросла в сравнении с 2013 годом на 30,6% и составила 30 тыс. 570 рублей. В 2014 году Компанией уплачено налогов и сборов на сумму 193,9 млн рублей, в том числе 26,2 млн рублей пришлось на сборы за биоресурсы.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.