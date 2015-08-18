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На "Дальинфокоме-2015" представят ИТ-технологии будущего

18 Августа 2015, 15:00 | Приморье

Подготовку к проведению форума информационных технологий «Дальинфоком-2015», который пройдет 17-18 сентября на острове Русский, обсудили на заседании общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Основная тема форума в этом году «Смарт-регион: инфокоммуникационная и ИТ - стратегия развития Дальнего Востока». Цель - развитие технологий, которые повышают качество жизни населения.

Как сообщила заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна ПОТАПОВА, на форуме представят пилотную версию смарт-региона.

«В этом году мы представим первую версию смарт-региона. На круглых столах специалисты расскажут, каким должен быть Приморский край в будущем», - сообщила Татьяна Потапова.

По словам директора Общественного телевидения Приморья Алексея КОЗИЦКОГО, форум - отличная возможность перенять опыт специалистов из других регионов.

«На форуме соберутся специалисты в ИТ-сфере из разных регионов страны. Например, можно взять за основу их опыт оснащение школ интернетом. «Дальинфоком-2015» должен быть максимально полезным для Приморского края», - отметил Алексей Козицкий.

Руководитель проекта Олеся БОНДАРЕНКО отметила, что «Дальинфоком-2015» должен стать эффективной площадкой для бизнеса и общества.

«Не все жители пользуется интернет-сервисами, например: покупка авиабилетов, регистрация на рейсы, запись в поликлиники. Наша задача - все эти сервисы как можно удобней и понятней донести до людей. Чтобы они были максимально востребованы», - сказала она.

Отметим, на «Дальинфоком-2015» планируется проведение круглых столов, чемпионата по киберспорту и соревнования для программистов - хакатон. Более подробно с программой форума можно ознакомиться здесь.

Напомним, департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края на протяжении нескольких лет реализует проект международного и межрегионального уровня - Дальневосточную неделю информационно-коммуникационных технологий.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дальинфоком  ИТ-технологии 



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