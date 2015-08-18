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Александр Ролик: "Главами муниципалитетов должны становиться лучшие"
На неделе вице-губернатор Приморья Александр Ролик обсудил с главами городских и сельских поселений проблему нехватки квалифицированных управленцев в муниципалитетах края. Для участия в конференции съехались более ста делегатов со всей России: главы городов и поселений, председатели муниципальных дум и других представительных органов власти.
Основной темой обсуждения стала реализация муниципальной реформы самоуправления. По мнению Александра Ролика, новый порядок идет на пользу, однако главной проблемой до сих пор остается нехватка квалифицированных кадров.
«Главами муниципалитетов должны избираться лучшие. Главной задачей является обеспечение проведения выборов максимально гласно для того, чтобы привлечь большое количество кандидатов, из которых будет выбран самый достойный. В этом направлении еще есть вопросы, которые нужно решать», - отметил вице-губернатор.
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