www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Приморскому бизнесу японцы предложили бразильскую систему

18 Августа 2015, 12:15 | Приморье

Участники рабочей встречи представителей Администрации края и приморского бизнеса с делегацией Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии обсудили возможности применения в Приморском крае бразильского опыта комплексного развития сельского и рыбного хозяйства с помощью японских технологий.

Опыт реализации совместного проекта на территории Серрадо, профинансированного правительствами двух стран, по словам генерального директора компании Centro de Tecnologia Agricola e Ambienta Ltd при бразильской консалтинговой компании "CAMPO" Джеральдо ЛИМА, позволил Бразилии вывести сельское хозяйство на высокий уровень развития и успешно конкурировать на мировом продовольственном рынке.

"В результате мы получили регион, в котором вторые в мире показатели урожайности сои и по урожайности кукурузы. Средняя урожайность сои составляет 30 центнеров с гектара, а лучшие производители добились урожайности до 45 центнера с гектара", - рассказал на встрече господин Лима.

Эти результаты стали возможны благодаря научным исследованиям, которые велись на протяжении многих лет и стали ключевым фактором успеха сотрудничества Японии и Бразилии в этом проекте. С технической точки зрения это был масштабный обмен информацией и технологиями, возможность для множества бразильских специалистов пройти соответствующее обучение и использовать японские достижения.

"Это безусловно интересный опыт для Приморья. Губернатор края Владимир Миклушевкий ставит задачи, как технологического перевооружения отрасли сельского хозяйства и ориентироваться на высокотехнологичную модель производства с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционное агентство края уже ведет переговоры с различными группами консультантов из России и других стран и формирует новую концепцию развития сельского хозяйства. Мы впечатлены успехами развития программы в Серрадо и намерены продолжить переговоры по этому вопросу", - отметил директор департамента международного сотрудничества Алексей СТАРИЧКОВ.

Представитель Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Мицухито СЭНДАИ подчеркнул, что они изначально планировали тройственное сотрудничество Японии, Бразилии и России.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: бразилия  бизнес  серрадо  сельское хозяйство  Япония 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru