Приморскому бизнесу японцы предложили бразильскую систему

Участники рабочей встречи представителей Администрации края и приморского бизнеса с делегацией Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии обсудили возможности применения в Приморском крае бразильского опыта комплексного развития сельского и рыбного хозяйства с помощью японских технологий.

Опыт реализации совместного проекта на территории Серрадо, профинансированного правительствами двух стран, по словам генерального директора компании Centro de Tecnologia Agricola e Ambienta Ltd при бразильской консалтинговой компании "CAMPO" Джеральдо ЛИМА, позволил Бразилии вывести сельское хозяйство на высокий уровень развития и успешно конкурировать на мировом продовольственном рынке.

"В результате мы получили регион, в котором вторые в мире показатели урожайности сои и по урожайности кукурузы. Средняя урожайность сои составляет 30 центнеров с гектара, а лучшие производители добились урожайности до 45 центнера с гектара", - рассказал на встрече господин Лима.

Эти результаты стали возможны благодаря научным исследованиям, которые велись на протяжении многих лет и стали ключевым фактором успеха сотрудничества Японии и Бразилии в этом проекте. С технической точки зрения это был масштабный обмен информацией и технологиями, возможность для множества бразильских специалистов пройти соответствующее обучение и использовать японские достижения.

"Это безусловно интересный опыт для Приморья. Губернатор края Владимир Миклушевкий ставит задачи, как технологического перевооружения отрасли сельского хозяйства и ориентироваться на высокотехнологичную модель производства с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционное агентство края уже ведет переговоры с различными группами консультантов из России и других стран и формирует новую концепцию развития сельского хозяйства. Мы впечатлены успехами развития программы в Серрадо и намерены продолжить переговоры по этому вопросу", - отметил директор департамента международного сотрудничества Алексей СТАРИЧКОВ.

Представитель Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Мицухито СЭНДАИ подчеркнул, что они изначально планировали тройственное сотрудничество Японии, Бразилии и России.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.