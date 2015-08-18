Приморье и Япония будут дружить продуктами питания

В Приморском крае представители Администрации и предприниматели Приморья с делегацией Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии обсудили развитие сотрудничества в области транспортной логистики, внешней торговли, инвестиций. А также взаимные интересы в области сельского и рыбного хозяйства.

"Сотрудничество с Японией имеет для нас особую значимость, и находится на высоком уровне, но потенциал нашего сотрудничества оцениваем гораздо выше" - заявил директор департамента международного сотрудничества Алексей СТАРИЧКОВ в ходе рабочей встречи с делегацией Японии.

По мнению экспертов, в последние годы Приморскому краю удалось добиться заметных успехов в улучшении инвестиционного климата и повысить привлекательность территории для инвесторов, как отечественных, так и иностранных. Особые перспективы развития региона связаны с созданием территорий опережающего развития, часть которых будет иметь отраслевую направленность, например, сельскохозяйственная ТОР "Михайловская". Кроме того, в крае уже завершена разработка концепции рыбного кластера, что имеет особое значение для региона, поскольку по объемам добычи Приморье является лидером среди субъектов РФ.

Но главным, "революционным изменением" Алексей Старичков назвал закон "О свободном порте Владивосток", разаработанный при непосредственном участии администрации края. Он предоставляет резидентам порта беспрецедентные льготные условия, такие, например, как фактически безналоговый режим (по налогу на прибыль и налогам по фонду заработной платы), беспошлинный ввоз товара на территорию порта и еще ряд других привилегий, в том числе связанных с процедурой получения разрешения на строительство, на ведение бизнеса, открытие образовательных, медицинских и других учреждений.

Эти перемены и вызвали интерес руководителей отрасли и бизнеса в Японии. Знакомство с новыми возможностями для инвесторов в регионе, желание услышать предложениями российских партнеров и оценить открывающиеся перспективы для японских компаний стали целью визита представительной делегации из соседней страны.

"Приоритет Дальнего Востока России в развитии сельского хозяйства, рыбной промышленности и в общем в производстве продуктов питания является для нас очень высоким. И уже настало время переходить от разговоров к делу - определить наши возможности и работать над реализацией совместных проектов", - сказал советник департамента международных связей Секретариата Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Мицухито СЭНДАИ.

Отрасли, вызывающие обоюдный интерес, демонстрировали в последнее время положительную динамику роста в Приморском крае. В прошлом году объем сельскохозяйственного производства увеличился более, чем на четверть. Среди наиболее перспективных для инвестора и востребованных направлений животноводства заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей ТАРАН отметил свиноводство, молочное животноводства и производство мяса КРС, в растениеводстве - развитие тепличного производства. Кроме того, он добавил плодово-ягодное направление, которое также представляет интерес для российских фермеров. Именно эти направления вошли в перечень предложений, представленных отраслевым департаментом японским гостям.

Идеи прозвучали и от департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов. Потенциал рыбной отрасли Приморья, как и всего Дальнего Востока, по-прежнему остается значительным в связи с большими запасами водных биологических ресурсов, которые, по словам директора департамента Александра ПЕРЕДНЯ, еще предстоит освоить. Традиционно продукция, добытая дальневосточными рыбаками, отправляется на экспорт, главным образом на азиатские рынки. А потому интерес в сотрудничестве с японскими компаниями закономерно высок.

"В этом году рыбаки предприятия "Восток-1" вышли на глубины до 2,5 км, и начали добывать новый объект промысла - глубоководный мокроус, - сказал Александр Передня. - Для таких направлений нужен современный флот. Мы намерены развивать сотрудничество с судостроителями, обмениваться опытом с японскими коллегами".

Кроме того, руководитель рыбной отрасли края пригласил инвесторов поучаствовать в проекте создания рыбоперерабатывающего кластера на Дальнем Востоке, концепцию которого, по заказу региональной власти, готовил японский исследовательский институт. Реализация проекта расширит возможности по хранению продукции до 500 тыс. тонн и ее выпуска в объеме порядка 200 тыс. тонн. В соответствии с проектом будут созданы площадки не только для перевалки рыбопродукции, но и для аукционной торговли.

Эти предложения были поддержаны присутствовавшим на встрече приморским бизнесом. Советник генерального директора ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" Дмитрий ЛЕГКИЙ заявил о готовности предприятия стать ядром кластера и пригласил японский бизнеса познакомиться с портом для разработки конкретных предложений сотрудничества.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.