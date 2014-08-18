В Приморье смыло плодородные почвы

Россельхознадзором установлен факт порчи плодородного слоя почвы в селе Мельгуновка Ханкайского района Приморья. С рисовых чеков при сбросе воды был вымыт гумус, что существенно понизило плодородие земли.

При обследовании рисовой оросительной системы в окрестностях села Мельгуновка Ханкайского района Приморья сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области была обнаружена порча земли сельскохозяйственного значения, принадлежащей ООО «АПК «Альянс». В ходе административного разбирательства было установлено, что при сбросе воды с рисовых чеков площадью 12 га после мокрой планировки произошел смыв плодородного слоя.

Сбрасываемая вода имела грязно-бурый цвет, что говорило о наличии в ней взвешенных частиц. По результатам испытаний проведенных ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора было установлено, что с каждым литром воды с полей вымывалось от 60 до 140 мг гумуса – источника питания растений и одного из основных показателей плодородия почвы. На основе установленных фактов Управлением Россельхознадзора в отношении нарушителя земельного законодательства были вынесены предписание об устранении нарушений и постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.