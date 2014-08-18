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На острове Русском построят аквапарк и сафари парк

18 Августа 2014, 15:45 | Приморье

Остров Русский станет первой в Приморском крае территорией опережающего развития. Об этом заявил глава региона Владимир Миклушевский на встрече со спортсменами - участниками фестиваля «Лето на Русском» - 2014.

По словам Владимира Миклушевского, одно из направлений развития острова будет связано с рекреационной зоной.

«Здесь мы хотим сделать океанариум, сафари-парк, аквапарк. Остров Русский должен стать местом отдыха для приморцев. Поэтому я поддержу развитие здесь велосипедных видов спорта и тех, которые позволяют проводить время на открытом воздухе», - заявил глава региона.

Владимир Миклушевский также отметил, что очень доволен тем, что наш край второй год принимает Чемпионат по аквабайку.

«Я и моя команда уделяем большое внимание развитию спорта. Так, в два раза увеличено финансирование спортивного направления в бюджете края. В Приморье создана своя хоккейная команда «Адмирал», которая сразу очень успешно выступила. Но важно развивать и популяризировать и другие виды спорта», - акцентировал глава региона.

Руководитель Приморья принял решение посодействовать обратившимся к нему представителям велосипедного спорта с просьбой о создании крытого велотрека и велопарка с фигурами для экстремального катания. Такое сооружение позволит проводить в Приморье крупные международные соревнования, а также заниматься другими экстремальными видами спорта.

Владимир Миклушевский поддержал и появление во Владивостоке велодорожек, которые будут расположены без ущерба для движения автотранспорта.

«Мы будем помогать Владивостоку финансами, чтобы, прежде всего, появились велодорожки на острове Русский. А затем посмотрим, где еще их можно разместить их в городской черте», - добавил глава региона.

Представители технических видов спорта подняли вопрос о создании в крае трассы для драг-рейсинга. Владимир Миклушевский предложил рассмотреть создание такой трассы на «Примринге».

Представитель Находки пожаловался главе региона на плохое состояние городских спортивных площадок.

Владимир Миклушевский напомнил, что в Приморском крае в этом году появятся 35 универсальных спортивных площадок. Летом на них можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол, а зимой — в хоккей. Однако Находка пока не вошла в этот проект - руководство города не подало заявку на участие в проекте.

«Обращу внимание руководство города, чтобы привели существующие спортплощадки в порядок. И порекомендую подать заявку на установку новых универсальных площадок. Кроме того, мы попросили «Роснефть» об установке в Приморье четырех крытых катков, один из них может появиться в Находке», - добавил Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: аквапарк  океанариум  тор  сафарипарк  миклушевский 



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Комментарии

  • Псевдоним21:05, 18.08.2014#

    Ага построят, в Минном городке уже построили

  • Сергей22:13, 18.08.2014#

    дядя Володя ща добрый - выборы скоро - уши лечит не стыдясь

  • Псевдоним23:39, 18.08.2014#

    Лишь бы что нибудь написать! Желчью брызнуть. Сначала разберитесь в ситуации минного городка а потом вопите.

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