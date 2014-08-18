Десятки туристов не могут выехать из Тернея из-за подъема рек

В Тернейском районе Приморского края несколько десятков туристов не могут выехать с места отдыха в связи с подъемом уровня рек.

Сейчас на местах работают специалисты Приморской территориальной подсистемы РСЧС для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В департаменте гражданской защиты Приморского края сообщают, что пока на местах работают представители муниципального образования под руководством главы района.

«Они выясняют, сколько человек нуждаются в помощи, и в случае необходимости ее окажут – обеспечат приморцев питанием, топливом, возможностью проезда», - подчеркнули в департаменте.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.