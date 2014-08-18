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Корейский холдинг SK Chemicals намерен стать резидентом нефтехимического кластера в Приморье
Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков встретился с генеральным менеджером департамента глобального бизнеса компании SK Chemicals (Республика Корея) Ким Дэ Су.
Стороны обсудили ход формирования в Приморье нефтехимического кластера и возможность участия в этом корейского холдинга.
Как сообщил Алексей Старичков, якорным проектом будущего кластера в Партизанском районе станет предприятие «ВНХК». Кроме того, Администрация Приморья совместно с крупнейшим мировым девелопером – сингапурской корпорацией Jurong – сформирует рядом с заводом «ВНХК» площадку, создающую продукцию последующей переработки нефтепродуктов.
«Нефтехимическая отрасль наряду с логистикой и сельским хозяйством – одна из наиболее перспективных отраслей сотрудничества Приморья со странами АТР. А проект нефтехимического кластера в регионе курирует лично глава края Владимир Миклушевский», - отметил Алексей Старичков.
Он также сообщил, что для резидентов нефтехимического кластера будут созданы лучшие экономические условия, инфраструктура, а также особый режим налогообложения и таможенный режим.
Господин Ким Дэ Су, в свою очередь, отметил, что сегодня компания SK Chemicals намерена расширять свой бизнес, создавая производства на Дальнем Востоке России, и нефтехимический кластер в Приморье – подходящая площадка для их целей.
«Мы намерены стать резидентами приморского нефтехимического кластера», - заявил Ким Дэ Су.
Он сообщил, что SK Chemicals сегодня является одной из крупнейших южнокорейских компаний в области химической промышленности и производства пленок, а также занимает лидирующие мировые позиции по производству полиола, пропиленовых оксидов и полиуретана.
В Приморье, в частности, SK Chemicals намерен производить продукцию, востребованную в автомобилестроении.
Алексей Старичков отметил, что в Приморье на базе предприятие «Соллерс» к 2016 году планируется производить 75 тысяч автомобилей ежегодно. Также на базе предприятия будет идти производство автокомпонентов.
Кроме того, в 400 километрах от Приморья расположен мировой лидер по автопроизводству – китайский город Чаньчунь. Здесь производится более миллиона автомобилей в год.
«Все это открывает большие возможности для сбыта вашей продукции, которая будет производиться в Приморье», - подчеркнул директор департамента.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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