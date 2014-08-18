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На трассе "Владивосток – Артём" появится новый мост

18 Августа 2014, 11:25 | Приморье

На строительстве моста через реку Пушкарская завершаются буровые работы. В настоящий момент пробурено 13 из 14 скважин под сваи и выведено 10 новых опор.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморья, работы ведет ОАО «Примавтодор».

«Здесь уже полностью демонтирована старая конструкция моста. Сейчас ведётся армирование и опалубные работы, а через 10 дней начнётся строительство пролётов. Кроме того, компания «Дальмостострой» начала готовить железобетонные конструкции для устройства проезжей части моста», - рассказали в департаменте.

Завершить реконструкцию моста через реку Пушкарская планируется в ноябре этого года.

«Фактически это будет новое сооружение – прочное и современное, рассчитанное на интенсивный трафик, в том числе – движение большегрузной техники», - подчеркнули в департаменте.

Отметим, до 2022 года в Приморье будет введено в эксплуатацию 275,5 километров дорог. В том числе, до 2017 года только за счет средств краевого бюджета будет построено и реконструировано 90 километров дорог.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: примавтодор  дорога  строительство  мост 



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