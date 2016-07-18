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Штыковские пруды и сафари-парк могут войти в приморский туристический кластер Пидан
Штыковские пруды и сафари-парк могут войти в приморский туристический кластер Пидан. Об этом заявил Губернатор края Владимир Миклушевский в ходе личного приема граждан в Шкотовском районе сегодня, 15 июля.
С вопросом о развитии туристического кластера Пидан к главе региона обратился руководитель горнолыжной базы «Грибановка» Сергей Грибанов. Курорт расположен вблизи знаменитой горы в Шкотовском районе Приморья.
«Ежегодно нашу базу посещают около 17 тысяч человек. Развитие туристического кластера Пидан дал импульс к созданию и продвижению других туробъектов района», – отметил он.
Губернатор подчеркнул, Пидан – один из трех приморских туристических кластеров, включенных в федеральную целевую программу «Развития внутреннего и въездного туризма».
«В рамках этой программы проекты получают субсидии на создание инфраструктуры. Безусловно, Пидан – перспективный проект, однако понятие туристического кластера предполагает включение в него множества рекреационных и развлекательных объектов. Ими могут стать сафари-парк и Штыковские пруды. На территории Шкотовского района есть все условия для эффективного развития туристического направления», – отметил Владимир Миклушевский.
Глава Приморья акцентировал, из краевого бюджета будут направлены средства на разработку проектно-сметной документации по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров. Так, на подготовку проектов «Изумрудное кольцо» и «Приморское кольцо», также вошедших в федеральную программу, направлено 13 миллионов рублей.
Арт-парк Штыковские пруды Губернатор Приморья также посетил в рамках рабочего визита в Шкотовский район. Круглогодичный парк расположен у подножья горы в живописной долине реки Артёмовка. На территории в 30 гектаров построено множество развлекательных объектов.
«Это творческие мастерские, спортивные и детские площадки, велосипедные дорожки, экологическая тропа леопардов, контактный зоопарк и многое другое. Зимой в парке работают тюбинговые трассы и ледовые катки. Летом на территории парка несколько бассейнов, в этом году мы запустили новый объект – искусственное озеро, где установлена лебедка для катания на вейкборде. Сейчас обустраиваем пляжную зону, мониторим качество воды», – рассказал руководитель проекта Владимир Ким.
В прошлом году парк семейного отдыха Штыковские пруды посетили более 170 тысяч человек. Как отметил заместитель главы краевого департамента туризма Владимир Щур, посещение парка входит в число приморских маршрутов по направлению экотуризм.
Губернатор края отметил успешность и перспективы арт-парка Штыковские пруды, по мнению Владимира Миклушевского, включение проекта в туристический кластер Пидан будет способствовать дальнейшему развитию территории.
Накануне глава региона посетил еще один объект туризма – агроферму «Майхинское» в долине реки Майхэ вблизи села Анисимовка. Семейное хозяйство четы Куречко – образцово-показательный пример развития садоводчества. Агроферма «Майхинское» – хороший пример эффективного использования дальневосточного гектара. На площади в один гектар высажены экспериментальные образцы разных сортов винограда, кусты малины, смородины. Сегодня агроферма уже привлекает туристов со всего Приморья.
Отметим, в федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы включены три приморских туристско-рекреационных кластера: «Изумрудное кольцо», «Приморское кольцо» и «Пидан». Включение в ФЦП позволяет рассчитывать на средства из федерального бюджета в размере 70 процентов – внебюджетные инвестиции и 30 процентов – бюджетные средства на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры.
Напомним, ранее Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки посетил еще один объект экотуризма – приморский сафари-парк. Здесь можно познакомиться со многими обитателями уссурийской тайги. Это одна из самых ярких достопримечательностей Приморья. Ежегодно парк посещают более 300 тысяч туристов из российских регионов и стран зарубежья. Всемирную известность сафари-парк получил благодаря необычному для мира природы инциденту – тигр вопреки инстинктам подружился с козлом, поданным ему на обед.
Губернатор назвал проект примером успешного развития туристической отрасли, отметив, что «в перспективе парк также может быть включен в кластер Пидан».
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