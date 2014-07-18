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За полгода приморцы оставили в кафе и ресторанах почти 6,5 миллиардов рублей
Оборот розничной торговли в январе-июне 2014 года составил 129.4 млрд. рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 11.2 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2013 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 3.3%.
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка, сформировано 91% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 9%.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 55.3%. За январь-июнь реализовано непродовольственных товаров на 71.5 млрд. рублей (105.3% к январю-июню 2013), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 57,9 млрд рублей (100.8%).
Объем оборота общественного питания составил 6.4 млрд рублей (к январю-июню 2013 – 107.4%).
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