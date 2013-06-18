Приморье отметилось в Харбине

На XXIV Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, что проходит с 15 по 19 июня в столице провинции Хейлунцзян, Приморский край является основным регионом-участником. Этот статус за без малого четверть века работы выставки появился впервые, и логично, что его сразу же предложили территории, которую связывают с провинцией Хейлунцзян давние и тесные партнерские отношения.

Надо отметить, что застройка стендов выполнена основательно. Выставочный стенд Приморья площадью более 100 кв. м был заполнен компаниями из самых разных сфер деятельности. В частности, среди предприятий-участников были замечены «Приморавтотранс», «Зеленое поле», «Птицефабрика «Уссурийская», «УК Стройгрупп», Русский исторический парк «Изумрудная долина», «Мазда Соллерс», «Приморская соя» и полтора десятка других. Всего же в официальную делегацию, возглавляемую вице-губернатором Сергеем СИДОРЕНКО, вошли более 30 представителей деловых кругов края.

В рамках официальной презентации «Приморский край - территория возможностей» 16 мая было представлено несколько направлений сотрудничества, в том числе инвестиционное. Как отметил вице-губернатор Сергей Сидоренко, Китай традиционно был и остается для Приморья одним из ведущих экономических партнеров, а за последние годы его доля в общем торговом обороте края и вовсе выросла до 50%. Но при этом качественный уровень инвестиций из Поднебесной должен меняться в соответствии с современными технологиями и требованиями сегодняшнего дня.

С чем прибыли на выставку приморцы? В основном это поиск инвесторов. Так, Приморский научный центр теоретической и экспериментальной паразитологии - в расчете на китайские инвестиции в инновационный медицинский проект по выводу на рынок биопрепарата «Иммуностронг». Компания «Ольгамортранс» выступила с инициативой открыть совместный бизнес в области освоения месторождения белого мрамора и развития животноводства и марикультуры в Ольгинском районе. Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН - с целью поиска китайских партнеров для совместных научных исследований и развития развлекательной инфраструктуры.

Другая часть предприятий - «Дальхимпром», «АРГО-1» и пр. - представляла свои продукты и услуги и рассчитывала выйти с ними на китайский рынок. ДВФУ желал наладить обмен студентами, аспирантами и преподавателями. А «Инженерный компьютерный центр Vector» презентовал программный продукт «Кобра» и разработку информационных сред по различным инженерным дисциплинам.

По словам участников, уже первые два дня работы выставки продемонстрировали высокий интерес к проектам приморцев, и не только со стороны китайцев. Окончательные итоги можно будет подводить по ее завершении.

Что касается соседей по Дальневосточному региону, то, как всегда, отличилась Якутия, чей стенд был ярким (в т.ч. благодаря красивым девушкам в национальной одежде) и вкусным (омуль, ряпушка, муксун, оленина привлекли огромное количество участников и гостей выставки). Присутствовали также Амурская область, Хабаровский край, Еврейский автономный округ.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.