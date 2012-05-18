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Примтеплоэнерго продолжает закупку и установку приборов учета тепла

18 Мая 2012, 01:14 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. Предприятие заключило договор с Санкт-Петербургской компанией ООО «Теплоком» на поставку 300 приборов учета. Их установят на котельных. До этого считывающим оборудованием оснастили 114 объектов теплоснабжения.

Таким образом, практически все объекты, где работает Примтеплоэнерго- их порядка пятисот- будут оборудованы счетчиками. Помимо тепловой энергии, к приборам учета планируется «привязать» воду и электроэнергию. Полученные данные будут автоматически вноситься в ЛЭРС учет, что в дальнейшем позволит отслеживать расход воды в режиме онлайн.

«ООО «Теплоком» предоставляют нам кредит на закупку оборудования, сами его закупают, после чего передают нашим специалистам для последующей установки. Так же они обещают поставить вместе с приборами учета и модемы, которые позволят оперативно передавать данные через Интернет. Рассчитываться за поставленное оборудование мы будем в процессе его окупаемости. Такая схема позволит сэкономить оборотные средства нашей компании», – говорит Олег Бронников, заместитель генерального директора по энергосбережению КГУП «Примтеплоэнерго». – По этой же схеме окупаемости мы планируем закупить у Теплокома приборы учета тепловой энергии и для потребителей». Напомним в соответствии с 261 федеральным законом, каждый многоквартирный дом, должен быть оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

«Помимо ООО «Теплоком» нашими проектами заинтересовалась еще одна компания, теперь уже московская компания «ФЭСКО». Мы дали им изучить и провести энергоаудит ряда наших объектов. В их число вошли: Арсеньевская котельная, Дальнегорская котельная №4 и котельная РОУЗ в поселке Ярославском. В Арсеньеве мы хотим провести эксперимент, по дожиганию шлака хранящегося на золаотвале, а Дальнегорске и Ярославском новые котлы с низкотемпературным кипящим слоем. После изучения наших объектов руководство «ФЭСКО» согласилось профинансировать наши проекты, а расчет получать по мере их окупаемости. Они готовы даже помочь нам зафиксировать тариф на тепло в течение последующих 2-4 лет, чтобы тариф не рос, а мы могли свои издержки покрывать экономией тех ресурсов, которые они модернизируют в наших котельных», – добавил Олег Бронников.

Кроме ООО «Теплоком» и «ФЭСКО» другие компании также готовы вложить деньги в реализацию инновационных проектов КГУП «Примтеплоэнерго». Буквально недавно предприятие получило еще одно предложение о сотрудничестве.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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