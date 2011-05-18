Свекла дороже яблок

Цена на свеклу нынешней весной взлетела до рекордного уровня. Розничные продавцы предлагают этот овощ по цене 110-120 руб. за кг, на оптовых базах его стоимость доходит до 100 руб. При этом, откуда сейчас поступает столь дорогой товар, оптовики предпочитают не говорить, ссылаясь на остатки прошлогоднего урожая.

В то же время овощехранилища пусты. В лучшем случае этот овощ хранят только в тех объемах, которые предусмотрены госконтрактами. «Те покупатели, кто заключил госконтракт, могут не беспокоиться, - говорит генеральный директор «Восточного меридиана» Валерий ПРЕСТИНСКИЙ, - обязательства по поставкам будут выполнены по тем ценам, которые предусмотрены контрактами. Но продавать на рынок уже нечего. Запасы в этом году закончились раньше, чем обычно».

Впрочем, майские цены на этот продукт ежегодно самые высокие. Снижение цены, как обычно, следует ожидать к концу месяца, когда в регион начнет поступать продукция из Китая. Но пока массовых поставок импортной свеклы нет, тем более в прошлом году в Китае, как и в Приморском крае, был неурожай на этот овощ, что сказалось на цене в самом Китае. Единственный возможный источник поставок свеклы на рынок сейчас – это частный сектор, сохранивший свои излишки до весны. Но объемы этих поставщиков настолько малы, что до насыщения рынка слишком далеко. Если по осени оптовики закупали у частников, как и в сельхозпредприятиях, свеклу по 8-10 руб. за кг, то сегодня у частника цена взлетела в разы, а у сельхозпредприятий даже по таким ценам приобрести просто невозможно.