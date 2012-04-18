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Примтеплоэнерго будет снабжать электричеством север Приморья с помощью ветра, воды и солнца
ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. Десять поселков Тернейского района, где сейчас работает Примтеплоэнерго, предприятие намерено оснастить локальными ветродизельными электростанциями.
Начало уже положено – в селе Перетычиха «ветряк» готов к запуску. Чуть позже здесь поставят еще один. На очереди - Максимовка, работы начнутся уже к лету. Далее – Терней, Малая Кема, Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу.
«Планы сложные, требующие повышенного внимания, - говорит генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Патрин. - Поэтому 1 апреля на предприятии появился еще один филиал – «Тернейский». Прежде с работой в этом районе справлялся один Тернейский участок теплоснабжения, входивший в филиал «Дальнегорский». Но выполнить намеченное силами одного участка нереально. Теперь в структуре Примтеплоэнерго 11 филиалов.
Терней очень удобен по розе ветров, и у проекта хорошие перспективы. Ветряками дело не ограничится. Возможно, в Агзу – самом северном поселке, куда завозить топливо особенно сложно, будет построена мини-ГЭС. И еще. Мы хотим «приручить» не только ветер и воду, но и энергию солнца, приливов и отливов. То есть, практически все возобновляемые источники электроэнергии».
Работа над программой развития локальной энергетики в Тернейском районе уже начата, ее ведет ДВФУ. К декабрю нынешнего года она должна быть готова. Подрядчиком выступит ООО «НПО Гидротекс».
Объем грузоперевозок на северном направлении возрастет в разы. Понимая это, Примтеплоэнерго обустроило небольшой порт в Тернее, приобрело самоходный плашкоут, который будет транспортировать топливо, стройматериалы и оборудование.
«В Перетычихе нам очень помог с перевозками «Тернейлес», - говорит Александр Патрин. - Огромное спасибо всем поддержавшим нас людям и лично Владимиру Щербакову».
«Программа предполагает детальную техническую проработку электроснабжения, - рассказывает главный энергетик Примтеплоэнерго Константин Бурков, - с расчетами, с техническими условиями по каждому поселению, с выбором площадки, тщательной проработкой компоновки оборудования. Фактически это - предпроектное решение по каждому поселку. Позже останется доработать топосъемку участка под строительство, обозначить внутренние инженерные коммуникации. То есть, последующие затраты на проект будут уже минимальны».
«Скорее всего, остановимся на датском оборудовании – у него отличные характеристики, - считает Александр Патрин. - Мы отдаем себе отчет, что сложности неизбежны, как при любой работе, которую делаешь впервые. Но тем она и интересна. Очень надеемся, что альтернативная энергетика положительным образом скажется на экономике севера. И слово «глухомань» в применении к Тернейскому району станет неактуальным».
Пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».
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