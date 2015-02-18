Жители Владивостока могут побывать в доме своей мечты

Лучший способ определиться с выбором дома для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - это осмотреть и ощупать со всех сторон несколько образцов, которые сегодня предлагают нам наши проектировщики и строители, считают авторы деловой газеты «Золотой Рог». Поэтому речь о выставке малоэтажного домостроения в Приморском крае заводилась давно и не раз.

При этом вспоминался прекрасный опыт прошлого. Это построенные бывшими Главвладивостокстроем и Приморсельстроем показательные для ИЖС еще в советское время две деревеньки, каждая из которых насчитывала по 15-20 образцов. Особенно паломничеством отличалась такая выставка в с. Дмитриевка Черниговского района. А в дальнейшем, уже в наше время, были выставочные домики ЗАО «Косандра» в «Радово» и в районе Магнитогорской, домик на выставочной площадке возле ДальНИИСа, дом по канадской каркасной технологии на Седанке. Но требовалось большее.

И наконец идея начала воплощаться в жизнь. К строительной выставке «Город-2015», которая намечена на апрель, администрация Приморского края и СРО «Альянс строителей Приморья» собираются презентовать выставку разных по технологии домов, которые сегодня предлагаются приморцам. Однако оказалось, что на нее уже сейчас можно заглянуть и познакомиться с первым из домиков, который стоит здесь и уже принимает любопытных. В нем обычно кто-нибудь есть, чтобы и показать, и рассказать.

Дом этот очень специфичен. Приморская компания, наладившая выпуск его комплектов, подсмотрела технологию у японцев.

Директор «Альянса строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО отметил, что этот дом имеет множество достоинств. Например, он собирается на стройплощадке всего за один день из трех транспортабельных блоков, которые делаются на производственной базе компании. Еще несколько дней могут занять установка оборудования, отделка, подключения и пр. хлопоты, и после этого можно заселяться и жить.

Используемые в проекте стройматериалы и оборудование современные, с заграничными корнями. Вариант такого дома площадью 40 кв. метров - это равноценно двухкомнатной хрущевке - «под ключ» сегодня стоит около 2 млн руб. Но есть варианты и площадью 59, 91 и 127 кв. метров. Дом может быть собран и в один этаж, и в два. Он хорош в эксплуатации, поскольку значительно превышает сегодняшние требования по теплозащите конструкций и экономичен в использовании.

Конечно, не все то, что устраивает японца, может устроить и нас. Так, мне показалось, что маловаты окна. Хотя внутри дома это совершенно не замечалось, поскольку при расположении его окнами на юг солнца в помещении вполне достаточно. Ну и архитектура…

Газета «Золотой Рог» отмечает, что посещать эту выставку будет удобно по пути из центра Владивостока на о. Русский - это справа от дороги за виадуком перед развязкой на повороте на полуостров Назимова.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.