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Цены на продукты в Приморье в 2015 году выросли на 13%

18 Января 2016, 14:55 | Приморье

Цены на продовольственные товары в 2015 году в Приморье выросли в среднем на 12,8%. Опережающими темпами росли цены на рыбопродукты (на 27,9%), причем более всего подорожала соленая, маринованная, копченая продукция и мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) - на 25-38%. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 21%, в то время как цены на морковь, замороженные овощи, чеснок, капусту свежую белокочанную возросли в 1,3-1,7 раза. В то же время заметно снизились цены на лук репчатый (на 8,9%). Фрукты и цитрусовые в среднем подорожали с начала года в 1,2 раза, более всего груши и апельсины (в 1,3-1,4 р.), орехи и сухофрукты (в 1,5-1,6 р.)

Цены на муку пшеничную возросли на 7,5%, на хлеб и булочные изделия, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 11,6-19,1%.

Если говорить о мясопродуктах, то рост цен выше среднего уровня отмечен на говядину (на 11,7%), мясные полуфабрикаты (на 12,8%), баранину (на 17%), консервы мясные (на 20%).Колбасные изделия в среднем подорожали на 9,9%, из них более всего колбасы вареные и сырокопченые – на 10,8-14,4%.

А среди молочной продукции более заметный рост цен отмечен на молоко сгущенное с сахаром, йогурт, смеси для детского питания, сырки творожные глазированные - на 13,3-22,4%, молоко сухое цельное – на 23,9%.

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров выше среднего подорожали яйца куриные (на 16,3%), макаронные изделия (на 18,4%), пшено, манку, горох, фасоль и рис (на 15,4-32,1%).Консервированное детское питание и кондитерские изделия стали дороже на 21,2-24,1%, сухие супы в пакетах, майонез, маргарин, консервы овощные, масло оливковое и подсолнечное – на 25,2-37,9%. Цены на кофе и чай в среднем с начала года увеличились на 31,7-38,2%. Заметно подорожал перец черный (горошек) - в 1,7 раза.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 10,7%, из них более всего пиво зарубежных торговых марок – на 14,8% и вино виноградное столовое – на 30,5%. Отмечен рост цен на напитки безалкогольные на 10,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец декабря 5103.7 рубля и возросла на 12,1% по сравнению с декабрем 2014 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: рыба  продукты 



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Комментарии

  • Псевдоним_Х16:39, 18.01.2016#

    Это статистика из кремлевской столовой??? У нас по статистике примерно 100-150 процентов повышение :(

  • Псевдоним16:40, 18.01.2016#

    а что 18% это мало???

  • Псевдоним16:52, 18.01.2016#

    А на сколько лучше стали жить??? Напишите пожалуйста))))

  • 77718:00, 18.01.2016#

    когда же Россию развалят окончательно?Это же надо ТАКИМИ ДАУНАМИ БЫТЬ!!!!! Власть с подачи запада УНИЧТОЖАЕТ страну и население, а быдло ходит на выборы и голосует за НИХ ЖЕ )))). . . , хотя выборы всё это ФИКЦИЯ, и тем не менее. . . .

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