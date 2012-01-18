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Добыча рыбы в Приморье выросла в два раза
В 2011 году приморскими рыбаками выловлено свыше 773 тысяч тонн различных видов водных биоресурсов. Рост добычи в отрасли составил 104% к 2010 году.
Как сообщили в управлении рыбного хозяйства Приморского края, в 2011 году значительно увеличилась добыча сельди (выловлено 117 тысяч тонн), почти в два раза вырос вылов минтая (22,5 тысячи тонн). Особое внимание специалисты обращают на увеличение вылова минтая в подзоне «Приморье».
Кроме того, хорошие показатели по итогам года отмечены по добыче краба, кальмара и трески. Выловленная приморскими рыбаками продукция поступила на внутренний и внешние рынки.
Высокие отраслевые показатели свидетельствуют о стабильной работе приморских рыбаков. В последнее время отрасль получила серьезную государственную поддержку, внесено много изменений в нормативно-правовую базу, доли квот распределены до 2018 года. Это определяет планомерное развитие отрасли на ближайшие годы.
«Золотой Рог».
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