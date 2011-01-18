Приморские фермеры продолжат строить и реконструировать фермы

Реконструируются молочно-товарные фермы в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Новолитовский», крестьянско-фермерском хозяйстве «Хашиева», хозяйстве ООО «Виктория»», сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. В Ханкайском районе начато строительство животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада. В Партизанском районе будет запущен комплекс для содержания коров. В Уссурийске в одном из крестьянско-фермерских хозяйств завершается строительство животноводческого помещения.

Эта работа ведется в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства. Предприятия берут инвестиционные кредиты, часть процентных ставок по которым субсидируется из краевого и федерального бюджетов.