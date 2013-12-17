Энергетике Приморского края пропишут программу развития

В Приморье в обосновании нуждаются строительство Артемовской ТЭЦ и парогазовой установки на Владивостокской ТЭЦ-2

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро») объявило конкурс на право разработки программы развития энергокомплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2025 года. Начальная цена лота установлена в размере 354 млн рублей (с НДС 18%). Как стало известно "Золотому Рогу", подведение итогов назначено на 31 декабря, срок выполнения заказа - до 31 марта 2014 года.

От анализа до анализа

Согласно условиям, работа разделена на три этапа. На первом предполагается анализ текущего и прогнозного условий развития энергокомплекса ДФО, а также ранее разработанных концепций его развития. На втором - разработка программы строительства новых гидроэнергетических объектов на притоках Амура для регулирования водосброса в периоды паводков. Оба эти этапа должны быть завершены к 27 декабря текущего года - до подведения итогов конкурса.

Третий этап предусматривает разработку (до 27 января 2014 года) обоснования инвестиций в приоритетные проекты по строительству и реконструкции объектов тепловой генерации: строительства Артемовской ТЭЦ, ПГУ на площадке Комсомольской ТЭЦ-3, ПГУ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2, строительства ТЭЦ в Певеке и ТЭЦ в Билибино.

Четвертый этап - разработка (до 1 марта 2014 года) принципиальных технических решений и комплекса мероприятий по развитию объектов энергетики ДФО.

Пятый этап (до 31 марта 2014 года) - исследование и анализ социально-экономических эффектов от мероприятий разработанной программы.

Досье "Золотой Рог": ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав «РАО ЭС Востока», составляет 9,087 тыс. МВт, тепловая мощность - 17,892 тыс. Гкал/час. Протяженность электрических сетей всех классов напряжения - более 102 тыс. км.

Попали под паводок

«РАО ЭС Востока» увеличит расходы на ремонтную кампанию 2014 года по сравнению с 2013 годом на 7,4% - до 10,2 млрд рублей. Более половины объема ремонтных работ (53%) будет выполнено собственными силами дочерних компаний энергохолдинга.

В 2014 году «РАО ЭС Востока» планирует отремонтировать 16 турбоагрегатов, 29 котлоагрегатов, 19 водогрейных котлов, 125 трансформаторов, 3656 км электрических сетей и 58 км тепловых сетей.

Наибольший рост затрат на ремонтную кампанию предусмотрен по ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) - здесь будет дополнительно вложено более 400 млн рублей, ОАО «Якутскэнерго» - более 160 млн рублей, ОАО «Камчатскэнерго» - 73 млн рублей.

Пресс-служба энергохолдинга отмечает, что ремонтная кампания 2013 года была существенно осложнена масштабным паводком, который прошел на территории Дальнего Востока. Значительные ресурсы были привлечены на борьбу с наводнением, на проведение превентивных мероприятий, устранение его последствий. В целом в зону подтопления попали 341 ЛЭП, почти 13 тыс. опор и 13 подстанций. В части генерации наибольшему риску были подвержены Хабаровская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-2.

По словам заместителя генерального директора - главного инженера «РАО ЭС Востока» Виктора БОРОДИНА, устранять последствия паводка и приводить в нормативное состояние оборудование энергетики планируют до середины 2014 года.

Ущерб, который паводок нанес оборудованию, энергокомпания сможет окончательно подсчитать только весной. «Особенно это касается линий электропередачи и тепловых сетей. Мы прогнозируем, что весной после оттаивания грунта возможны существенные нарушения в работе электрооборудования, связанные с наклоном опор, провисанием проводов. Но персонал энергокомпании готов оперативно устранять все недочеты», - заявил Бородин.

Для выправления ситуации после паводка энергетикам потребуются значительные средства.

«Учитывая, что рассчитывать сегодня на какие-то бюджетные ассигнования или дополнительные средства в тарифе не приходится, «РАО ЭС Востока» вынуждено перенаправлять на объекты, поврежденные паводком, средства, запланированные на другие мероприятия ремонтной кампании», - отмечает компания.

ФНБ в помощь

Отметим, что Минэнерго уже запросило для «РусГидро» 35,3 млрд рублей из ФНБ. Планируется, что деньги пойдут на развитие сетевого комплекса на Дальнем Востоке. Министр энергетики РФ Александр НОВАК заявлял, что возможно предоставление «РусГидро» 100 млрд рублей из ФНБ на возвратной основе, цель - развитие теплогенерации и гидростанций Дальнего Востока. Впоследствии министр не исключал, что компания может получить деньги из ФНБ после того, как представит обоснование строительства на Дальнем Востоке противопаводковых ГЭС.

Также глава Минэнерго предлагал направить 65 млрд рублей на реструктуризацию долгов, которые накоплены «РАО ЭС Востока». Минэнерго и Минфин считают возможным финансирование проектов «РусГидро» за счет пенсионных накоплений и предоставления госгарантий.

«РусГидро» ранее уже получило 50 млрд рублей из федерального бюджета на строительства четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.