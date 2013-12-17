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В Приморье доразведаны участки золота и вольфрама
ОАО «Приморгеология» закончило работы по геологическому доизучению Микулинской площади в Приморском крае, в результате которых были открыты новые участки, перспективные на золото, олово и вольфрам.
В целом прирост прогнозных ресурсов металлов на Микулинской площади составил 87 тонн золота, 125 тыс. тонн олова, 70 тыс. тонн вольфрама, 317 тыс. тонн свинца и 200 тыс. тонн цинка. «Это позволяет считать территорию перспективной на выявление как минимум мелких и средних месторождений этих видов полезных ископаемых», - отмечается в пресс-релизе «Росгеологии».
Кроме того, «Приморгеология» работала на флангах Глухого - самого крупного месторождения золота в Приморском крае (лицензией на него владеет ЗАО «Приморзолото»). Прогнозные ресурсы флангов, исследованных геологами, составляют примерно столько же, сколько и прогнозные ресурсы всего месторождения Глухого - порядка 100 тонн.
В следующем году «Приморгеология» планирует продолжить поисковые работы на Микулинской площади, в первую очередь на золото.
В рамках завершившихся работ геологи построили геологическую карту Микулинской площади, выделили участки, перспективные на оловянное, оловянно-вольфрамовое, редкометалльное и золотое оруднения, уточнили контуры рудных узлов и прогнозные ресурсы металлов.
Отметим, что Роснедра 23 декабря проведут аукцион на полиметаллическое месторождение в Приморском крае (участки Силинский и Маяковский Щербаковского месторождения в Ольгинском районе). Стартовый платеж составляет 36,6 млн рублей.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Воо болтуны, у меня батя начальником Микулинской партии ещё в 60-х годах был. Нет там уже ничего.