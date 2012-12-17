Приморский рис ищет отечественного рисовода

Рис на юге Дальнего Востока производили всегда. Природно-климатические условия позволяли возделывать эту культуру не только на землях Приморского края, но и на некоторых территориях Амурской области, ЕАО, юга Хабаровского края. В общей сложности, по оценкам ученых, на Дальнем Востоке имеется около 400 тыс. га, пригодных для выращивания риса. Правда, потенциал этот в полной мере не был использован. Кроме Приморского края эту культуру не возделывали нигде.

Зато в Приморском крае советское государство инвестировало в строительство гидромелиоративной системы огромные деньги, выстроив, по сути, второй центр производства риса в стране. Сегодня специалисты, вспоминая былые успехи отрасли, не упускают случая напомнить о масштабах этого производства, обеспечивавшего рисом весь Дальний Восток и Сибирь. Фактически этого объема хватало для обеспечения населения на уровне медицинской нормы на человека в год - 8 кг. Потребности вплоть до Урала тогда были закрыты.

За падением снова подъем

В общей сложности в советское время в Приморье было отстроено 60 тыс. га рисовых мелиоративных систем, из которых в обороте было порядка 45-50 тыс. га. Урожайности тогда удалось достигнуть в среднем 30-32 центнера с гектара. Именно с этого уровня производства началось его падение в Приморье с переходом на новые условия хозяйствования. К началу нового века количество обрабатываемых рисовых гектаров сократилось до 2 тыс. Рисом в регионе по большому счету перестали заниматься.

Этот процесс свертывания производства сопровождался демпинговой политикой китайских продавцов на нашем дальневосточном рынке при откровенно слабой позиции российского государства в защите отечественного производителя. В течение нескольких лет под банкротство шли десятки приморских рисоводческих хозяйств. И вот тогда, когда эти поля оказались по большей части свободны от отечественных производителей, к ним стали проявлять интерес иностранные инвесторы.

Интерес иностранцев был вполне предсказуем. Дорогостоящие рисовые системы хоть и пришли в упадок, поля местами поросли кустарником, а металлические конструкции разворованы, но все же основа самой системы не была разрушена, сохранились магистрали, насосные станции и проч. Объем инвестиций в восстановление утраченного в этой ситуации был значительно меньше затрат на строительство системы с нуля. В результате рентабельность производства риса оказалась самой высокой из всех растениеводческих культур. В этой ситуации в приморское рисоводство с начала нынешнего века активно пошли иностранные инвестиции, а количество засеянных гектаров, преодолев пик падения, стало стабильно расти. В 2007 году в Приморье рис сеяли уже на 6 тыс. га, в 2012 году общая площадь составила 27 тыс. 158 га.

Система на износе

Сначала эти земли оказались в распоряжении муниципалитетов, а с активизацией скупки паев и оформления собственности часть из них попала в руки новых собственников. В результате сегодня рисовые поля - пестрая картина разнородных пользователей, арендаторов и арендодателей. В этой пестроте на поверхности оказались два очевидных фактора: рост объемов производства, с одной стороны, и путанные арендные отношения со всеми вытекающими последствиями, с другой. В то же время специалисты оценивают в общем эффективность этого «лоскутного одеяла» невысоко. При всех выгодах использования китайцев на приморских рисовых полях достичь уровня урожайности советских времен пока не удается. В 2011 году урожайность составила 28,7 центнеров с гектара.

«Рис по технологии возделывания отличается от других культур тем, что здесь имеется больше факторов, поддающихся регулированию, а значит позволяющих более гарантированно получать урожай, - говорит заместитель директора по научной работе ПримННИСХ Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ. - Мелиоративная рисовая система - это, по сути, цех под открытым небом. И если система разбивается на отдельные фрагменты, которые оказываются невзаимосвязанными, не поддерживаются, не регулируются должным образом, то в целом снижается эффективность производства. Эта система раньше так и строилась - под крупные предприятия. И отходить от этого сейчас не стоит. Предприятие может быть организовано в любой из существующих форм, но оно должно быть крупным, коллективным, где в возделывании риса можно применять промышленные технологии».

Вероятно, при переходе на крупные рисоводческие хозяйства могла бы быть решена еще одна серьезная проблема приморской рисоводческой отрасли - состояния самой мелиоративной системы. По словам специалистов, она сегодня работает на износ.

«Магистральные каналы, магистральные сбросы, насосные станции, подводящие каналы находятся сегодня на балансе федеральной структуры - Приммелиоводхоза, - говорит руководитель СХПК «Луговое» Николай ПИЛИПЕНКО. - На балансе хозяйств - внутренняя часть системы - оросительная. С каждым годом вопрос ремонта мелиоративной системы, насосных станций становится острее. Еще каких-нибудь 5-7 лет - и эти системы начнут заболачиваться. Но пока никто не выделяет на ремонт ни копейки. Очевидно, федеральную структуру должен финансировать федеральный бюджет. А Москве нужно финансировать китайцев? Наверное, из-за китайцев и деньги на ремонт не дают».

Иностранцы на рисовых чеках

По некоторым оценкам, сегодня более 80% рисовых полей обрабатываются при участии иностранцев. Более точных цифр получить не удается уже в течение долгого времени. Проблема, вероятно, упирается в неучтенных арендодателей, являющихся официально российскими производителями. В то же время предприятий, работающих исключительно на российских финансовых и трудовых ресурсах, остались в буквальном смысле единицы. Специалисты называют одно относительно крупное предприятие и пару небольших хозяйств.

Наиболее стабильно в течение порядка десяти лет работают на рисовых чеках южнокорейские предприятия. Сегодня принято считать эти пять холдингов наиболее цивилизованным вариантом сотрудничества с иностранцами. И не без основания. Приобретая обанкротившиеся хозяйства, они с самого начала старались выстраивать рабочие отношения, избегая серьезных нарушений российского законодательства. Одно из главных их преимуществ - использование исключительно российской рабочей силы: от исполнительных директоров до гидротехников и поливальщиков. Фактически повсюду, куда пришли эти инвесторы, сохранены села.

Если с корейцами ситуация достаточно понятная и прозрачная, то вот с китайцами все гораздо сложнее. Помимо официально работающих предприятий с китайскими инвестициями, большое распространение получило использование китайских рабочих российскими рисоводческими предприятиями. Последствия такой организации работы в рисоводстве сегодня вызывают неоднозначную оценку экспертов. Цель увеличения объемов производства риса была, безусловно, достигнута, но какой ценой! Российские рисоводы повсеместно замещались более эффективными и неприхотливыми китайскими, в том числе нелегальными, прибывавшими на территорию России не по рабочим визам, а по гостевым, туристическим.

Этот поток нелегальных иностранных рабочих оставался, естественно, неучтенным. Именно поэтому о его масштабах можно говорить исключительно оценочно. Но, как говорят местные сельские жители, на одного легального китайца на бывших их полях работало три нелегала. На каких условиях им доставалась аренда, остается тайной за семью печатями. Впрочем, по слухам в деревнях китайцы платили своим арендодателям баснословную арендную плату - до 6 тыс. рублей за гектар. При такой экономике производства ни о каких расходах, кроме оплаты аренды, речь не могла идти. И если южнокорейские инвесторы наряду со всеми необходимыми выплатами государству брали на себя, в том числе, некоторые социальные обязательства перед селом, например, оказывали помощь в ремонте школ, детсадов, содержания сельских кладбищ, подсыпке дорог и т. д., то китайские арендаторы, разбив палатки в поле, вообще никак не были связаны с селами.

Где ты, наш рисовод?

Все последние годы квота на китайских рабочих в сельском хозяйстве неуклонно росла. В 2012 году на приморских полях, в том числе рисовых, работало в общей сложности около 6 тыс. легальных сельхозрабочих из КНР. Нынешний год оказался пиковым по количеству привлеченных в отрасль иностранцев, но он же стал годом, когда впервые на региональном уровне стали говорить о рисках подобной организации производства. Краевая власть недавно открыто заявила о намерении стимулировать через господдержку производителей, возвращающих в отрасль российских граждан, а квоту на иностранных сельхозрабочих на следующий год сократила до 4 тыс. человек.

Эта попытка переориентировать предприятия на российскую рабочую силу у руководителей хозяйств особого энтузиазма, мягко говоря, не вызвала. Ведь китайский арендатор обеспечивал весь производственный процесс за счет собственных средств: на полях использовались китайские средства защиты растений, удобрения, семена. Отследить безопасность этих средств контролирующие органы часто просто не успевали. Впрочем, без громких скандалов здесь не обошлось. Интенсивная технология, использованная китайцами, наносила серьезный вред окружающей среде и, прежде всего, плодородию почв, о чем многократно заявлял Россельхознадзор.

В то же время возвращение на рисовые чеки российских специалистов, щадящих технологий, севооборота могло бы повысить эффективность производства, его безопасность и снизить зависимость от китайской рабочей силы. Тем более, по словам Алексея Емельянова, при всех потерях в рисоводческой отрасли удалось сохранить науку и семеноводство.

Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал», Владивосток.