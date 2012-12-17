Энергосистема Приморья полностью преобразится

Программные предложения по совершенствованию энергетического комплекса Приморского края учтены в полном объеме

Комплексной программой развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2025 года учтены все предложения администрации Приморского края по совершенствованию электроэнергетического комплекса, отражающие потребности экономики.

Приморский край является традиционным лидером Дальневосточного региона по энергопотреблению, и предполагается, что в ближайшем будущем этот показатель значительно возрастет. Это связано с ролью Приморского края как точки роста Дальневосточного федерального округа. На территории края функционируют отрасли горнодобывающей промышленности, машиностроения и металлообработки, судостроения и судоремонта, обрабатывающей и лесной промышленности. Портовые возможности края создают все условия для развития транспорта и добычи морских биоресурсов. И все это требует стабильного и качественного энергоснабжения. В ближайшие несколько лет на территории края будет реализован целый ряд крупных промышленных проектов, для обеспечения которых требуется дальнейшее и опережающее развитие электросетевого и генерирующего хозяйства.

Обеспечить доступ к профициту

Особенностью сегодняшней энергетики Приморского края является ее энергетическая дефицитность практически по всем видам основных энергоносителей - электроэнергии, котельно-печного и моторного топлива. По данным управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, на сегодня в край из других регионов Дальнего Востока поставляется более 20% потребляемой электроэнергии, до 40% сжигаемого в крае угля и весь объем используемого топочного мазута. На территории Приморского края потребление электроэнергии превышает выработку, что делает его энергодефицитным регионом, хотя недалеко, в Амурской области, существует профицит благодаря наличию Зейской и Бурейской гидроэлектростанций. Но использовать возможности ГЭС не позволяет пропускная способность действующих линий электропередачи. В прошлом при проектировании электросетевого хозяйства не всегда учитывался будущий рост электропотребления. По разным оценкам, «запертые» энергомощности достигают 10 миллионов кВт/часов.

Первоочередной стратегической задачей для обеспечения растущей экономики Приморского края является строительство линий электропередачи - 500, 750, 1150 кВт, объединяющих ОЭС Сибири с энергосистемами европейской части России и ОЭС Востока. На объектах сетевой инфраструктуры края к настоящему моменту отсутствует необходимая пропускная способность из-за того, что большая часть существующего электросетевого хозяйства находится не в лучшем состоянии. Особенно остро эта проблема наблюдается на юге Приморского края. В настоящее время являются перегруженными и закрытыми для пропуска дополнительной мощности 111 трансформаторных подстанций 35-110 кВ (42,7% от общего количества), что ограничивает возможность присоединения новых электрических нагрузок строящихся и планируемых к строительству объектов, особенно в южной части Приморского края.

Многие годы в развитии энергетической отрасли акцент делался на генерацию. Инвестиции и амортизационные отчисления уходили в примерной пропорции 80% к 20% или 70% к 30%. То есть, 80% амортизационных средств шли на реконструкцию генерирующих мощностей, 20% - на сети, поэтому износ электросетевого оборудования в отдельных электросетевых организациях достигает 80-90%. По экспертным оценкам, модернизация объектов электросетевого хозяйства приведет к более или менее ощутимым результатам только к 2015-2017 годам. В свою очередь, это может отразиться на сроках модернизации технологических комплексов электроэнергетики, ввод в эксплуатацию которых планировался на более ранние сроки.

Прогноз благоприятный

В последние годы в крае многое сделано для повышения надежности энергосистемы, что связано с подготовкой к саммиту АТЭС. В частности, благодаря саммиту построено пять современных энергоподстанций, завершается строительство кольца высоковольтных линий 500 кВ «Чугуевка - Лозовая - Владивосток», частично переведены на использование природного газа мощности Владивостокской ТЭЦ-2. С 2016 по 2020 годы в крае планируется строительство линии электропередачи 500 кВ. Последняя позволит увеличить пропускную способность сечения на 130 МВт.

Планируется строительство ТЭЦ на газе в Находке, мощностью 685 МВт и ТЭЦ на угле в Уссурийске, мощностью 370 МВт. Инвестором строительства ТЭЦ в Находке станет ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», которая возведет ее в рамках проекта нефтехимического комплекса. Инвестором строительства Уссурийской ТЭЦ выступает РАО ЕС Востока, станция по предварительным оценкам может быть построена в 2016 году. К 2018 и 2019 годам за счет реконструкции планируется расширение возможностей Артемовской ТЭЦ - два блока по 185 МВт. На севере Приморского края планируется расширение Приморской ГРЭС за счет ввода в 2018 году энергоблока мощностью 330 МВт.

Есть в крае и инвесторы, готовые вкладывать средства в строительство персональных энергообъектов. Так, компания «Примснабконтракт» в Уссурийске (бывший картонный комбинат) планирует строительство на своей территории газотурбинной установки по выработке тепловой и электрической энергии для собственных целей.

Кроме того, «Программой развития локальной генерации с обеспечением местными топливными ресурсами Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» предусматривается внедрение на территории края многофункциональных энергетических комплексов, в том числе возобновляемых источников энергии, дизельных электростанций, котельных с высокой степенью автоматизации. Повышение эффективности использования топлива, использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии помогут в борьбе против высоких тарифов, считает начальник управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николай ЛОВЫГИН.

Совокупное и сбалансированное проведение модернизации генерирующих источников и объектов электросетевого хозяйства Приморского края позволит обеспечить население и промышленных потребителей электроэнергией надлежащего уровня надежности и качества, а также создаст возможность присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

В целом, по экспертным оценкам, реформирование электроэнергетики Приморского края имеет благоприятные прогнозы решений с учетом внимания правительства к перспективным направлениям развития края. Во многом эти решения преследуют улучшение инвестиционного климата в Дальневосточном регионе в целом и в Приморье в частности. Привлечение инвестиций, в свою очередь, позволит оживить деловую активность во всех сферах регионального бизнеса, что незамедлительно отразится и на успешности развития базовой отрасли экономики - электроэнергетики.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал», Владивосток.