Основной вектор газификации Приморья смещается в Хасанский район

Приморский край и ОАО «Газпром» в ноябре планируют подписать соглашение по газификации региона, которое предусматривает строительство магистральных газопроводов от основной ветки газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.

«Нам необходимо координировать инвестиции региона и «Газпрома». Это очень важно, и мы к подписанию договора готовы. В следующие год-два мы собираемся газифицировать первую очередь городов и поселков Приморья, прежде всего Владивосток. В 2014-2015 гг. «Газпром» предполагает газифицировать Находку. Отвод от газопровода до этого города очень нужен», - сообщил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Направление на Находку

В настоящее время в Приморье газифицирован только Владивосток и то частично. Газ поступает с Сахалина по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток и пока сжигается только на Владивостокской ТЭЦ-2.

На модной теме газификации Приморья успел пропиариться и «смотрящий» за краем от «Единой России» первый вице-премьер российского правительства Игорь ШУВАЛОВ. Как сообщил секретариат первого зампреда, Шувалов поручил Фонду развития ЖКХ совместно с министерством энергетики в ближайшее время заняться проектом газификации всего Приморья.

«Газ должен прийти в квартиры жителей края в самые короткие сроки. Единственный способ уйти от высоких тарифов на тепловую энергию и избежать расходов - переводить мазутные котельные на газ и там, где целесообразно, - на уголь « - подчеркнул первый вице-премьер во время проводимого им селекторного совещания в Москве по вопросам социально-экономического развития Приморского края.

Согласно планам краевой администрации, первые магистральные газопроводы будут проложены на юге региона до газораспределительных станций (ГРС) в п. Врангель и в Находке. Строительство газопровода до Врангеля протяженностью 168 км, как ожидается, начнется в 2012 году и завершится в 2015 году.

К газоснабжению в будущем планируется подключать таких крупных потребителей, как нефтехимический комбинат НК «Роснефть» (его строительство намечено в районе Врангеля) и Находкинская ТЭЦ.

Межпоселковые газопроводы проектируются и будут строиться «Газпромом». В настоящее время муниципальные образования ведут согласования проектов газификации внутри населенных пунктов. Месяц назад сообщалось, что из 21 муниципального образования, которые входят в начальный этап газификации, документы подготовили 11 муниципалитетов.

По словам Сергея Дарькина, основной вектор газификации смещается в Хасанский район. «Прежде всего речь идет о юге Приморья - Хасанском районе. Там сейчас ведутся очень серьезные исследования с точки зрения экологии», - поясняет Сергей Михайлович.

Японский интерес

По словам губернатора, в настоящее время ведутся переговоры с Японией об участии японского капитала в проекте «Газпрома» в Приморье. «Во время переговоров (на саммите АТЭС в Гонолулу) шли активные переговоры по поводу вхождения Японии в проекты «Газпрома» на Дальнем Востоке. В первую очередь это завод, который «Газпром» собирается строить в Приморье. Разговор был на уровне президентов и премьер-министров страны. Причем этот разговор, наверное, впервые, оттенил политическую проблему мирного договора (между Японией и Россией). Япония собирается полностью отказаться от использования атомных электростанций и полностью заменить их (электростанциями), работающими на газе. Поэтому Владивосток становится серьезным объектом инвестиций для Японии», - рассказал глава региона.

Потребление горючих полезных ископаемых в странах АТЭС к 2030 году вырастет на 80%, «Газпром» готовится удовлетворить растущий спрос в азиатском регионе, сообщил журналистам в кулуарах саммита АТЭС в Гонолулу председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Газпром» имеет твердые планы на долгосрочное сотрудничество со странами данного региона, а реализация Восточной газовой программы создает необходимые для этого экспортные мощности», - заявил он.

«Приоритетом создания нашего восточного экспортного коридора является производство СПГ, потребителем которого станут страны АТЭС. Сегодня можно уверенно заявить, что состоявшиеся во время саммита встречи и переговоры станут основой межрегиональной энергетической интеграции», - сказал Миллер.

В апреле заместитель председателя правления «Газпрома» Александр АНАНЕНКОВ и президент, генеральный директор консорциума Japan Far East Gas Co. Йосио МАЦУКАВА в ходе рабочей встречи в Москве подписали соглашение о проведении совместного технико-экономического исследования реализации в районе Владивостока завода по сжижению природного газа (СПГ) и газохимического комплекса.

Документ также предусматривает изучение возможности реализации пилотного проекта по сжатию природного газа в районе Владивостока для его последующей морской транспортировки. Мощность завода СПГ во Владивостоке может составить 10 млн тонн в год. Завершить подготовку исследования стороны планируют к концу 2011 года.

Япония занимает четвертое место в мире по объемам энергопотребления, при этом практически не обладает собственными энергоресурсами. Япония импортирует 100% потребляемого газа в виде СПГ, занимая первое место в мире по его импорту.

Соглашение между «Газпромом» и консорциумом Japan Far East Gas Co. является развитием подписанного в январе 2011 года соглашения между «Газпромом» и Агентством природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве для подготовки совместного технико-экономического исследования вариантов использования природного газа в районе Владивостока, транспортировки и реализации природного газа и продукции газохимии из района Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР.

Рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано 21 ноября 2005 года сроком на пять лет. В январе 2011 года его действие продлено на очередной пятилетний период.

Участниками консорциума Japan Far East Gas Co. являются японские компании Itochu, Japex, Marubeni, Inpex, Cieco.

Стоимость строительства оценивается в $7-10 млрд. Сырьевой базой для поставок могут стать как Чаяндинское (Якутия), так и Ковыктинское (Иркутская область) месторождения. Предполагается, что сырье будет собираться в районе Благовещенска и транспортироваться по газопроводу до завода-СПГ.

Кому газ?

Тем временем ОАО «Дальтрансгаз» (Хабаровск, оператор магистрального газопровода) сетует на то, что газопровод по-прежнему остается мало загруженным.

Компания продолжает нести убытки (по итогам 9 месяцев 2011 года получено 529,914 млн рублей чистого убытка), несмотря на повышением тарифа на транспортировку газа с начала этого года на 25% - до 648,6 рубля (без НДС) за 1 тыс. кубометров.

Досье "ЗР"

ОАО «Дальтрансгаз» осуществляет эксплуатацию и обслуживание магистрального газопровода «п.Октябрьский (Хабаровский край) - Хабаровск» (участок газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток») и оказывает услуги по транспортировке природного газа. Поставки осуществляются с шельфа Сахалина по международным проектам. «Дальтрансгаз» обеспечивает 100% поставок природного газа в Хабаровск. ОАО «Газпром» владеет 87,999999% акций компании, ООО «Газпром капитал» (100%-ная «дочка» «Газпрома») - 12,000001%.

Сегодня есть два основных потребителя услуг ОАО «Дальтрансгаз» : ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и ОАО «Хабаровсккрайгаз».

Магистральный газопровод «Октябрьский - Хабаровск» оснащен двумя ГРС, располагающимися в пригородах Хабаровска. Помимо этого, в августе 2011 года после подключения МГ «Октябрьский - Хабаровск» к газотранспортной сети «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» «Дальтрансгаз» начал оказывать услуги по транзитной транспортировке природного газа для последующих поставок его в Приморский край. За два месяца (август-сентябрь) через МГ «Октябрьский - Хабаровск» в Приморский край прошло 31,2 тыс. кубометров газа.

Также на магистральном газопроводе «Октябрьский - Хабаровск» предусмотрены восемь отводов на поселки, расположенные вдоль трассы. Это обеспечивает в перспективе возможность газификации этих поселков и расширения круга потребителей.

В существующем виде магистральный газопровод «Октябрьский - Хабаровск» может обеспечивать поставку природного газа потребителям Хабаровска в объеме 2,6 млрд кубометров в год и вместе с этим дополнительно пропускать транзитный поток газа порядка 1,9 млрд кубометров в год.

ОАО «ДГК» за 9 месяцев 2011 года потребило 369,793 млн кубометров газа (+14,4% к январю-сентябрю 2010 года), ОАО «Хабаровсккрайгаз» - 20,357 млн (+36%). Но среднегодовые объемы транспортировки газа значительно ниже пропускной способности газопроводов. «Потребление природного газа в г. Хабаровске и прилегающих районах растет крайне медленно; магистральный газопровод по-прежнему остается мало загруженным», - говорится в материалах «Дальтрансгаза».

Потенциальная потребность Хабаровска в природном газе во много раз превышает объемы сегодняшних реальных поставок; в соответствии с утвержденной правительством РФ целевой программой «Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев» была заявлена перспективная потребность Хабаровского края в природном газе до 2020 года в объеме 7,5 млрд кубометров в год.

В перспективе по завершении строительства ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» в проектном объеме (общая протяженность магистральных газопроводов превысит 1,7 тыс. км) система сможет обеспечить транспортировку около 30 млрд кубометров газа в год. Это позволит полностью удовлетворить потребность в газе южных регионов Дальнего Востока России (приоритетно) и сформировать дополнительный потенциал для экспортных поставок газа в страны АТР.