Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Основной вектор газификации Приморья смещается в Хасанский район
Приморский край и ОАО «Газпром» в ноябре планируют подписать соглашение по газификации региона, которое предусматривает строительство магистральных газопроводов от основной ветки газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
«Нам необходимо координировать инвестиции региона и «Газпрома». Это очень важно, и мы к подписанию договора готовы. В следующие год-два мы собираемся газифицировать первую очередь городов и поселков Приморья, прежде всего Владивосток. В 2014-2015 гг. «Газпром» предполагает газифицировать Находку. Отвод от газопровода до этого города очень нужен», - сообщил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.
Направление на Находку
В настоящее время в Приморье газифицирован только Владивосток и то частично. Газ поступает с Сахалина по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток и пока сжигается только на Владивостокской ТЭЦ-2.
На модной теме газификации Приморья успел пропиариться и «смотрящий» за краем от «Единой России» первый вице-премьер российского правительства Игорь ШУВАЛОВ. Как сообщил секретариат первого зампреда, Шувалов поручил Фонду развития ЖКХ совместно с министерством энергетики в ближайшее время заняться проектом газификации всего Приморья.
«Газ должен прийти в квартиры жителей края в самые короткие сроки. Единственный способ уйти от высоких тарифов на тепловую энергию и избежать расходов - переводить мазутные котельные на газ и там, где целесообразно, - на уголь « - подчеркнул первый вице-премьер во время проводимого им селекторного совещания в Москве по вопросам социально-экономического развития Приморского края.
Согласно планам краевой администрации, первые магистральные газопроводы будут проложены на юге региона до газораспределительных станций (ГРС) в п. Врангель и в Находке. Строительство газопровода до Врангеля протяженностью 168 км, как ожидается, начнется в 2012 году и завершится в 2015 году.
К газоснабжению в будущем планируется подключать таких крупных потребителей, как нефтехимический комбинат НК «Роснефть» (его строительство намечено в районе Врангеля) и Находкинская ТЭЦ.
Межпоселковые газопроводы проектируются и будут строиться «Газпромом». В настоящее время муниципальные образования ведут согласования проектов газификации внутри населенных пунктов. Месяц назад сообщалось, что из 21 муниципального образования, которые входят в начальный этап газификации, документы подготовили 11 муниципалитетов.
По словам Сергея Дарькина, основной вектор газификации смещается в Хасанский район. «Прежде всего речь идет о юге Приморья - Хасанском районе. Там сейчас ведутся очень серьезные исследования с точки зрения экологии», - поясняет Сергей Михайлович.
Японский интерес
По словам губернатора, в настоящее время ведутся переговоры с Японией об участии японского капитала в проекте «Газпрома» в Приморье. «Во время переговоров (на саммите АТЭС в Гонолулу) шли активные переговоры по поводу вхождения Японии в проекты «Газпрома» на Дальнем Востоке. В первую очередь это завод, который «Газпром» собирается строить в Приморье. Разговор был на уровне президентов и премьер-министров страны. Причем этот разговор, наверное, впервые, оттенил политическую проблему мирного договора (между Японией и Россией). Япония собирается полностью отказаться от использования атомных электростанций и полностью заменить их (электростанциями), работающими на газе. Поэтому Владивосток становится серьезным объектом инвестиций для Японии», - рассказал глава региона.
Потребление горючих полезных ископаемых в странах АТЭС к 2030 году вырастет на 80%, «Газпром» готовится удовлетворить растущий спрос в азиатском регионе, сообщил журналистам в кулуарах саммита АТЭС в Гонолулу председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.
«Газпром» имеет твердые планы на долгосрочное сотрудничество со странами данного региона, а реализация Восточной газовой программы создает необходимые для этого экспортные мощности», - заявил он.
«Приоритетом создания нашего восточного экспортного коридора является производство СПГ, потребителем которого станут страны АТЭС. Сегодня можно уверенно заявить, что состоявшиеся во время саммита встречи и переговоры станут основой межрегиональной энергетической интеграции», - сказал Миллер.
В апреле заместитель председателя правления «Газпрома» Александр АНАНЕНКОВ и президент, генеральный директор консорциума Japan Far East Gas Co. Йосио МАЦУКАВА в ходе рабочей встречи в Москве подписали соглашение о проведении совместного технико-экономического исследования реализации в районе Владивостока завода по сжижению природного газа (СПГ) и газохимического комплекса.
Документ также предусматривает изучение возможности реализации пилотного проекта по сжатию природного газа в районе Владивостока для его последующей морской транспортировки. Мощность завода СПГ во Владивостоке может составить 10 млн тонн в год. Завершить подготовку исследования стороны планируют к концу 2011 года.
Япония занимает четвертое место в мире по объемам энергопотребления, при этом практически не обладает собственными энергоресурсами. Япония импортирует 100% потребляемого газа в виде СПГ, занимая первое место в мире по его импорту.
Соглашение между «Газпромом» и консорциумом Japan Far East Gas Co. является развитием подписанного в январе 2011 года соглашения между «Газпромом» и Агентством природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве для подготовки совместного технико-экономического исследования вариантов использования природного газа в районе Владивостока, транспортировки и реализации природного газа и продукции газохимии из района Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР.
Рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано 21 ноября 2005 года сроком на пять лет. В январе 2011 года его действие продлено на очередной пятилетний период.
Участниками консорциума Japan Far East Gas Co. являются японские компании Itochu, Japex, Marubeni, Inpex, Cieco.
Стоимость строительства оценивается в $7-10 млрд. Сырьевой базой для поставок могут стать как Чаяндинское (Якутия), так и Ковыктинское (Иркутская область) месторождения. Предполагается, что сырье будет собираться в районе Благовещенска и транспортироваться по газопроводу до завода-СПГ.
Кому газ?
Тем временем ОАО «Дальтрансгаз» (Хабаровск, оператор магистрального газопровода) сетует на то, что газопровод по-прежнему остается мало загруженным.
Компания продолжает нести убытки (по итогам 9 месяцев 2011 года получено 529,914 млн рублей чистого убытка), несмотря на повышением тарифа на транспортировку газа с начала этого года на 25% - до 648,6 рубля (без НДС) за 1 тыс. кубометров.
Досье "ЗР"
ОАО «Дальтрансгаз» осуществляет эксплуатацию и обслуживание магистрального газопровода «п.Октябрьский (Хабаровский край) - Хабаровск» (участок газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток») и оказывает услуги по транспортировке природного газа. Поставки осуществляются с шельфа Сахалина по международным проектам. «Дальтрансгаз» обеспечивает 100% поставок природного газа в Хабаровск. ОАО «Газпром» владеет 87,999999% акций компании, ООО «Газпром капитал» (100%-ная «дочка» «Газпрома») - 12,000001%.
Сегодня есть два основных потребителя услуг ОАО «Дальтрансгаз» : ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и ОАО «Хабаровсккрайгаз».
Магистральный газопровод «Октябрьский - Хабаровск» оснащен двумя ГРС, располагающимися в пригородах Хабаровска. Помимо этого, в августе 2011 года после подключения МГ «Октябрьский - Хабаровск» к газотранспортной сети «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» «Дальтрансгаз» начал оказывать услуги по транзитной транспортировке природного газа для последующих поставок его в Приморский край. За два месяца (август-сентябрь) через МГ «Октябрьский - Хабаровск» в Приморский край прошло 31,2 тыс. кубометров газа.
Также на магистральном газопроводе «Октябрьский - Хабаровск» предусмотрены восемь отводов на поселки, расположенные вдоль трассы. Это обеспечивает в перспективе возможность газификации этих поселков и расширения круга потребителей.
В существующем виде магистральный газопровод «Октябрьский - Хабаровск» может обеспечивать поставку природного газа потребителям Хабаровска в объеме 2,6 млрд кубометров в год и вместе с этим дополнительно пропускать транзитный поток газа порядка 1,9 млрд кубометров в год.
ОАО «ДГК» за 9 месяцев 2011 года потребило 369,793 млн кубометров газа (+14,4% к январю-сентябрю 2010 года), ОАО «Хабаровсккрайгаз» - 20,357 млн (+36%). Но среднегодовые объемы транспортировки газа значительно ниже пропускной способности газопроводов. «Потребление природного газа в г. Хабаровске и прилегающих районах растет крайне медленно; магистральный газопровод по-прежнему остается мало загруженным», - говорится в материалах «Дальтрансгаза».
Потенциальная потребность Хабаровска в природном газе во много раз превышает объемы сегодняшних реальных поставок; в соответствии с утвержденной правительством РФ целевой программой «Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев» была заявлена перспективная потребность Хабаровского края в природном газе до 2020 года в объеме 7,5 млрд кубометров в год.
В перспективе по завершении строительства ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» в проектном объеме (общая протяженность магистральных газопроводов превысит 1,7 тыс. км) система сможет обеспечить транспортировку около 30 млрд кубометров газа в год. Это позволит полностью удовлетворить потребность в газе южных регионов Дальнего Востока России (приоритетно) и сформировать дополнительный потенциал для экспортных поставок газа в страны АТР.
Новости тематики
- Топором по киловатту
- Россияне заплатят за снижение тарифов на электричество на Дальнем Востоке из собственного кошелька
- Большая энергетика Дальнего Востока лишается управления
- Законопроект по энерготарифам для ДФО отложили до октября
- Приморский потребителям электроэнергии стоит быть дисциплинированней
- Дальневосточников продолжит бить током
- Схема теплоснабжения Владивостока будет улучшена
- В Приморском крае 22 котельные будут переведены на газ
- "Примтеплоэнерго" снизит потребление мазута
- Доступность энергетической инфраструктуры под вопросом
Новости раздела
- Компании ННК и Роснефть, как и обещали, сдерживают цены на топливо в Приморье
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется
- "Приморская рыба" хорошо прижилась в крае
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов
- Китай открыл границы для российских курицы и молока
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое