Сахалинский газ не нужен Дальнему Востоку?

Приморье пока получает по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток газ проекта «Сахалин-1», который перепродает Хабаровский край. Оператор проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas уверяет, что он может увеличить поставки в оба региона, но голубое топливо оказывается невостребованным.

Цена газа, поставляемого из проекта «Сахалина-1» на внутренний рынок потребителям Хабаровского края, в 2010 году составила $69,9 за тысячу кубометров. Это сопоставимо со стоимостью газа, поставляемого на внутренний рынок «Газпромом». На данный момент средняя цена газа по РФ в зависимости от региона составляет от $52 до $119 за тысячу кубометров.

Тем не менее спрос на газ «Сахалина-1» в Хабаровском крае падает. «При прогнозируемом показателе реализации газа на 2010 год в 1,77 млрд кубометров газа фактически было реализовано 1,59 млрд куб. м в соответствии с реальным спросом покупателей», - говорится в правительственном докладе «Об итогах работы по реализации СРП за 2010 год».

Досье "ЗР"»

Оператором проекта «Сахалин-1» является Exxon Neftegas (30%), участниками проекта также являются НК «Роснефть» (20%), ONGC (20%) и SODECO (30%). В рамках проекта разрабатываются месторождения Чайво и Одопту. Последнее было запущено в сентябре 2010 года. В 2014 году ожидается запуск месторождения Аркутун-Даги.

Оператор проекта компания Exxon Neftegas продает газ двум основным потребителям в регионе - «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) и «Хабаровсккрайгазу». Согласно заключенным с ними контрактам, в 2011 году оператор проекта может поставить до 3 млрд кубометров, однако эти объемы выбраны не будут. «По информации оператора проекта, «Хабаровсккрайгаз» не выполнил предварительных условий по увеличению годовых контрактных объемов, а ДГК снизило запрос в сравнении с увеличенными законтрактованными объемами. Так, на 2011 год вместо 1,8 млрд куб. м заявлено к поставке 1,6 млрд куб. м, на 2012 год вместо 2,1 млрд куб.м прогнозируется спрос на уровне 1,7 млрд куб. м», - отмечается в докладе.

«В планах ДГК на 2012 год - газификация одного из энергоблоков и пиковой водогрейной котельной на Хабаровской ТЭЦ-3. Для реализации этих инвестиционных планов первостепенное значение имеет стабильность поставок природного газа: в требуемых объемах и по прогнозируемой цене. Наши зарубежные партнеры по «газовому» контракту (Exxon Neftegas – «ЗР») на период до 2025 года всегда выполняли свои обязательства и заверили, что намерены обеспечивать это и впредь», - сообщил генеральный директор ДГК Михаил ШУКАЙЛОВ.

Exxon Neftegas, обладающая большими объемами попутного нефтяного газа, продолжает искать новых потребителей этого сырья на Дальнем Востоке. По просьбе одного из акционеров «Сахалина-1» - «Роснефти» - Exxon Neftegas подтвердила техническую возможность поставок до 613 млн кубометров газа в год на принадлежащий «Роснефти» Комсомольский НПЗ на период с 2012 года по 2016 год.

Как сообщалось, проект «Сахалин-1» обладает значительными запасами газа, достигающими по категориям С1+С2 440 млрд кубометров. Exxon Neftegas подписала несколько лет назад соглашение о поставках газа в Китай. Однако оператор проекта не может договориться с «Газпромом», обладающим монополией на экспорт газа из РФ, поскольку последний требует поставлять весь газ «Сахалина-1» на внутренний рынок Дальнего Востока.

По просьбе «Газпрома» Exxon Neftegas провела переговоры с потребителями газа и во Владивостоке о возможности поставок в этот регион до 1,5 млрд кубометров газа, получаемого из ПНГ с 2012 года. Позже оператор признал, что отказался от этой идеи, так как газ оказался невостребованным.

Напомним, что Приморский край пока получает по газопроводу «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» газ проекта «Сахалин-1», который перепродает Хабаровский край. Газопровод с Сахалина построили до Комсомольска-на-Амуре, а оттуда газ с Сахалина поступает по ранее построеному Хабаровским краем газопроводу (протяженностью 450 км) Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск.

Пропускная способность этого участка трубы 4,5 млрд кубометров газа, что вполне достаточно для газоснабжения Хабаровского и Приморского краев, строительство второй трубы потребуется, если будет принято решение об экспорте газа в Китай.

«Когда мы построили этот участок газопровода, я тогда, будучи губернатором Хабаровского края, подписал договор с компанией Exxon Neftegas Limited о поставке нам газа до 2025 года по стоимости $54. Но цена меняется, она зависит от мировой цены на нефть. Мы рассчитали стоимость газа для Сахалина $396. Минфин брал в СРП долю РФ деньгами, грубо говоря, по $300. Мы сейчас говорим, если покупать газ на Сахалине на месторождении по $150-200, кто заплатит остальную разницу? Так же по Приморью. Чтобы в Приморье газ был по $150, нужно, чтобы на месторождении его продавали за $80. Кто будет платить разницу?» – задает закономерный вопрос полномочный представитель президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ.

По его словам, подготовлено постановление правительства, есть волевое решение президента. Но о деталях Ишаев говорить пока отказался.

СРП «Сахалин-2» предусматривает возможность предоставления госдоли и роялти как газом, так и деньгами. Акционерам проекта «Сахалин-2», в первую очередь «Газпрому», более интересно предоставлять долю в продукции газом.

Как следует из распоряжения правительства РФ от 6 сентября, роялти с проекта «Сахалин-2» с сентября 2011 года по декабрь 2014 года включительно будет выплачиваться газом, а не денежными средствами, право на газ получит «Газпром». Газ будет использоваться для поставок потребителям ДФО, а в случае недостаточности объемов газом будет поступать и доля прибыльной продукции.

При этом правительство распорядилось, что права на получение роялти и продукции газом уступаются «Газпрому» с ежемесячным перечислением в федеральный бюджет вырученных от реализации таких объемов газа средств. Цена реализации газа определена исходя из оптовых цен, уменьшенных на величину затрат, связанных с транспортировкой - в 2011-2012 года для Приморского края – 2 250 рублей за тысячу кубометров, для Сахалинской области - 100 рублей за тысячу кубометров, а 2013-2014 годах - в размере, соответствующем затратам на 2012 год, увеличенным на прогнозный уровень инфляции.