Проект рыбного кластера в Приморье разработчики представят 21 ноября

21 ноября разработчики проекта рыбного кластера в Приморье представят итоговый результат. Благодаря реализации проекта представители рыбной отрасли Приморья и Дальнего Востока смогут обеспечить рыбой не только себя, но и всю Россию. Об это заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Создаваемый рыбный кластер станет единым для всего Дальнего Востока и включит в себя производственные объекты по рыбопереработке, холодильные мощности единовременного хранения до 700 тонн на третьем этапе реализации проекта, портовую и транспортную инфраструктуру, а также прочие объекты рыбной логистики, включая торгово-логистический центр. Ожидается, что выпуск готовой продукции составит от 220 до 550 тонн в сутки.

«Это то место, где рыба будет храниться и, самое главное, перерабатываться. Именно отсутствие собственной береговой переработки сегодня является серьезной проблемой в регионе. Из 2,8 миллионов тонн добываемой рыбы около 2 миллионов тонн отправляется на экспорт. Хотя мы могли бы перерабатывать весь объем здесь и кормить всю страну», - отметил губернатор.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что одной из основных задач созданного кластера станет формирование добавленной стоимости на территории России.

«Президент страны ориентирует нас на то, чтобы максимально высокую добавленную стоимость производить в России, а не отдавать за рубеж. Основные мощности должны находиться в крае, сюда должны поступать налоги, здесь должны создаваться рабочие места. И приморцев мы должны кормить именно местной рыбой», - обозначил глава региона.

Сегодня в России добывается 4,1 миллиона тонн водных биоресурсов. Из них 2,8 миллиона тонн - на Дальнем Востоке. Приморский край добывает около 800 тысяч тонн и выпускает порядка 670 тысяч тонн рыбопродукции. Потребление рыбопродукции, по данным статистики, в Приморье составляет 30,9 килограмм на человека, по России - всего 17,1 килограмм. Таким образом, расчет показывает, что Приморью достаточно немногим более 60 тысяч тонн рыбопродукции, оставшаяся часть может быть поставлена в центральную часть страны.

Когда-то Дальний Восток действительно кормил своей рыбой всю Россию. Однако сегодня состояние флота и отсутствие производственной базы для его обновления являются серьезным препятствием к увеличению объемов производства рыбы.

«Настало время, когда государство вместе с частным инвестором должно возродить отрасль. Предполагается, что сами холодильники будут строить инвесторы. Перерабатывавшие мощности – инвесторы при поддержке государства, возможно краевой программы, которая уже реализуется в Приморье. А создание причальных стенок и подъездных путей, конечно, возьмет на себя государство», - добавил Владимир Миклушевский.

Значительную роль в производстве рыбопромысловых судов различных классов, прежде всего для внутреннего рынка, глава края возлагает на судостроительный комплекс, который создается на базе ОАО «Дальневосточный завод «Звезда». Первый этап строительства верфи будет реализован до 2016 года.

«Уверен, представители рыбной отрасли готовы накормить страну дальневосточной рыбой. Рыбная отрасль – традиционна для Приморья. Многие семьи здесь связаны с рыбным помыслом, и жители края ждут, когда рыбная отрасль будет развиваться, приобретет былую мощь», - отметил Владимир Миклушевский.

После того как разработчик сдаст готовый проект рыбного кластера, он будет рассмотрен как на уровне администрации Приморского края, так и общественных экспертов. Далее вопрос о финансировании проекта будет решаться на уровне Правительства России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.