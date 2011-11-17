Оптовая торговля Приморского края набирает обороты

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Общий объем оборота оптовой торговли за десять месяцев 2011 года составил 305,1 млрд рублей, что в товарной массе выше объема соответствующего периода прошлого года на 12,7%. При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (46%).

С начала текущего года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: топлива дизельного – 569 тыс. тонн, бензина автомобильного - 245, мазута топочного – 348, изделий колбасных – 30 тыс. тонн, кондитерских изделий – 1028 тонн, масла животного – 548 тонн.

Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий – 1347 тыс. дкл, вина – 612, вин шампанских и игристых – 281, коньячных напитков и коньяка – 89 тыс. дкл.