В Дальневосточном бассейне завершился промысел иваси. С начала путины было добыто более 4,3 тысяч тонн сардины.

Как сообщил Деловой газете "Золотой Рог" и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, суда «Доброфлота» в районе Южных Курил завершили промысел иваси.

«Всего с начала путины рыбаки добыли 4 321 тонн иваси. Продукция партиями регулярно поступает в магазины Приморья», – отметил Сергей Наставшев.

Сардина иваси очень востребована среди жителей края. Продукция не залеживается в магазинах, а на сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока за консервами выстраиваются очереди.

«На ярмарке 580-грамовая банка иваси специального посола стоит 150 рублей», – добавил Сергей Наставшев.

Отметим, последняя дальневосточная экспедиция по добыче иваси была проведена в конце 80-х – начале 90-х годов. В связи с особенностями цикла миграции, обусловленных спецификой размножения, изменениями в направлении подводных течений, эта массовая рыба исчезла из акватории Дальнего Востока. Два года назад, когда специалисты ТИНРО-Центра нашли в океане первые промысловые скопления, Росрыболовство поставило перед рыбаками приоритетную задачу возобновления промысла.

По словам вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, начало промысла и возвращение на прилавки сельди иваси – значимое событие. Заместитель глава региона уверен, что продукт станет традиционным, хорошего качества по доступной цене.