Урожай овощей в Приморье выдался неплохим, но цену на рынке определяют китайцы

В Приморском крае полным ходом идет уборка урожая. Об итогах уборочной кампании говорить пока рано, поскольку по основным культурам еще не убрано даже половины площадей. Тем не менее, некоторые отрасли уже могут дать предварительные оценки нынешнего сельскохозяйственного года.



В целом, по наблюдениям специалистов, год был неплохим, хотя дождливая погода все-таки принесла определенные потери. В наибольшей степени эти потери коснулись, прежде всего, пшеницы, которая, по словам сельхозпроизводителей, в ряде случаев стала «бродить» еще в колосе.

Впрочем, специалисты не исключают возможности потерь урожая и от раннего снега, который синоптики прогнозируют на середину октября. Под угрозой может оказаться значительное количество гектаров сои и риса. А застраховано в этом году только 9% полей.

В то же время овощи в большей степени уже убраны. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, картофель собран практически на половине площадей, а овощи - на более 70% засеянных гектарах. Очевидно, объемы собранной продукции будут превышать прошлогодние показатели, по крайней мере, урожайность картофеля в этом году находится на уровне 155,7 ц/га, тогда как в прошлом году она не превышала 142 ц/га. Так же рост урожайности и по овощам - 162,2 ц/га против 144,8 ц/га в прошлом году.

«Урожай в этом году нормальный, - говорит глава «Крестьянского хозяйства Гришко» Партизанского района Александр ГРИШКО, - мы собираем картофель по 25-30 тонн с га, хороший уродился лук, свекла, морковь. Но продать эту продукцию нам сложно, на рынке цену определяют во многом китайцы, работающие на полях других районов края. Они продают картофель по 5-6 рублей за кг. Мы не используем иностранную рабочую силу, у нас в хозяйстве работают только наши односельчане, за привлечение которых мы платим все необходимые налоги. Поэтому себестоимость нашего картофеля находится на уровне 7 рублей за кг».

Посредники, понятное дело, предпочитают работать с китайской ценой, разрушая, по сути, рынок для оставшихся российских производителей. Хозяйство Гришко продает свой картофель по 10-12 рублей за кг и вынуждено закладывать на хранение до 80% своего урожая, не находя в сезон сбыта. Для этих целей хозяйство недавно построило еще одно новое хранилище на 2 тыс. тонн. Попытки участвовать в больших аукционах успеха не принесли - крупные тендера выигрывают посредники, закупающие картофель у «российских» китайцев. А таким хозяйствам, как Гришко, остается снабжение, например, образовательных учреждений района. К слову, в Партизанском районе овощеводческие хозяйства в основном работают без китайцев совсем.

«Наш район держится, не пускаем китайцев, - говорит Александр Гришко, - надо отдать должное главе района, он этому всячески способствует, потому что понимает, что если сегодня не дать людям работу, то завтра они к нему же и придут с этими проблемами. Мы сейчас пытаемся договориться с Госпродагенством о том, чтобы они оказывали нам помощь в реализации продукции в городе, чтобы предоставили возможность использовать их склады. Мы надеемся на то, что нам удастся договориться».

В тоже время цены на овощи в этом году существенно различаются на различных территориях. В сезон на полях Октябрьского района, где преобладают китайцы, цены в среднем низкие: лук - 7 рублей за кг, морковь - 9-10 рублей, свекла - 6-8 рублей, огурцы - 15 рублей, томаты - до 20 рублей за кг. В Партизанском районе у местных производителей морковь стоит 12-13 рублей за кг, свекла - 10-12 рублей, лук - 12-14 рублей. Что касается розничного рынка в городах, то цены на овощи в этом году были как никогда высокими.

Но китайские цены рушат рынок не только для российских фермерских хозяйств, но и для личных подсобных, поставлявших традиционно овощи и картофель на рынок в больших количествах. Сегодня предприниматели, закупающие у них выращенный на их грядках урожай, не поднимают цену выше, чем у «приморских» китайцев. Этому способствует еще и тот факт, что ожидаемый урожай в этом году на овощи превышает потребности региона на 40%. При этом какой-либо переработки овощей и картофеля в крае фактически до сих пор не существует. Небольшое количество овощных консервов выпускает Спасский консервный завод и пара перерабатывающих цехов, работающих в системе потребительской кооперации. Картофель же не перерабатывает вообще никто.

В общем, овощи, как и, например, зерно, попадают в разряд тех продуктов сельхозпроизводства, потребление которых в крае ниже объемов производства. Специалисты говорят о том, что именно этот фактор не в последнюю очередь в ситуации неразвитого рынка способствует замедлению роста производства в Приморье. И если для некоторых видов сельхозпродуктов определенные рыночные перспективы открывает ВТО, то для овощей и картофеля без переработки они вообще едва ли откроются. Впрочем, цены на овощи для конечного потребителя продолжают ежегодно расти, несмотря на то, что оптовики не отмечают их роста.

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог".