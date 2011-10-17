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В Приморье в сентябре отмечен двукратный скачок поставок из-за рубежа рисовой крупы
Часть крупы предназначена к возврату в страну-экспортёр по причине загрязнённости опасными примесями
В Приморском крае отмечено резкое увеличение объёма поставок из-за рубежа рисовой крупы. Рост поставок риса в сентябре этого года по сравнению с августом 2011 года составил более 118%. Часть рисовой крупы запрещена к ввозу в российскую Федерацию по причине её загрязнённости опасными для здоровья человека посторонними включениями.
Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, по итогам сентября 2011 года в Приморском крае наблюдается резкий скачок поставок в Российскую Федерации через морские и сухопутные пункты пропуска на госгранице рисовой крупы. Так, в прошедшем месяце в край было ввезено 14,2 тысяч тонн риса, тогда как за август 2011 года этот показатель был зафиксирован на отметке в 6,5 тысяч тонн. Общий же объём ввезённого риса в 2011 году составил 56,8 тысяч тонн.
Также, по результатам государственного лабораторного контроля за качеством и безопасностью поставляемого через пункты пропуска Приморского края зерна и продуктов его переработки, специалистами лаборатории в сентябре было выявлено, что одна партия рисовой крупы, поставленная в Приморье из Таиланда, вес партии составил 280 тонн, загрязнена вредителями хлебных запасов, это суринамский мукоед, малый мучной хрущак и малый зерновой точильщик. Уровень загрязнённости партии вредителями составил 5 экземпляров на килограмм массы. В настоящее время данная партия предназначена к возврату в страну-экспортёр.
По информации специалистов контроля за качеством и безопасностью зерна, кроме хозяйственного ущерба вредители хлебных запасов имеют и медицинское значение. Хлеб, сильно зараженный вредителями, не годится для продовольственных и фуражных целей. Насекомые являются источником различных аллергенов. При работе с зараженным зерном у людей развиваются дерматиты, конъюктивиты и блефариты. Мука и крупа, заражённая вредителями, может становиться прогорклой, приобретает неприятный запах, при этом снижаются пищевые и вкусовые качества.
Употребление в пищу продуктов в сильной степени повреждённых вредителями хлебных запасов, может вызвать серьёзные отравления, как у человека, так и у животных, поскольку им обычно сопутствуют многочисленные виды микробов, в их экскрементах живут опасные бактерии. Поэтому потребление продуктов, зараженных этими вредителями опасно для здоровья людей и животных. Широко распространенные вредители зерна — амбарный и рисовый долгоносики, содержат кантаридин, вызывающий у людей не только раздражение кожи и слизистых оболочек, но и рвоту, головную боль и судороги.
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